مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا بث مباشر

الألماني توخيل يزج بنجمه مبابي قبل نصف ساعة من النهاية

(58) الألباني بيرات ديمسيتي يهدد بمضاعفة النتيجة بكرة مرت بجانب القائم.

(55) سان جيرمان يضغط على مرمى أتالانتا لكنه يحتاج لتنويع في الحلول

(46) انطلاق الشوط الثاني بآمال جديدة.

نهاية الشوط الأول بتقدم أتالانتا بهدف وحيد

(42) مرة جديدة نيمار يتحصل على فرصة مناسبة لكن كرته علت المرمى.

(36) حرة مباشرة لنيمار يمسكها حارس أتالانتا سبورتيلو.

(28) نيمار بمهارة ومرور انسيابي يتحصل مباشرة على فرصة التعديل لكنه يسدد بجانب القائم.

(27) هدف لأتالانتا يسجله الكرواتي ماريو بازاليتيش الذي سدد بيسراه كرة بالزاوية البعيدة لنافاس هدفاً لا يرد.

* سجل نيمار 12 هدفاً في مبارياته الـ 16 الأخيرة في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال.

*المباراة مفتوحة لكن أتالانتا أفضل وأكثر وصولاً إلى مرمى سان جيرمان فقد حصل على 3 فرص واضحة مقابل فرصة نيمار.

(12) تصد تاريخي من نافاس لرأسية كالدارا.

(11) رأسية رائعة من الهولندي هانز هاتيبور ينقذها نافاس ببسالة.

(03) نيمار ينفرد تماماً بالمرمى لكنه بشكل لا يصدق يسددها بجانب المرمى.

(03) غوميز يهدد بشكل مبكر مرمى نافاس بتسديدة قوية لكن حارس سان جيرمان كان أميناً على الكرة.

(01) الحكم الإنكليزي أنطوني تايلور يطلق صافرة بداية اللقاء

* مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون المباراة الأولى تاريخياً التي تجمع أتالانتا بالفريق الباريسي.

تشكيلتا كل من باريس سان جيرمان وأتالانتا

البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا اليوم الأربعاء 12 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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