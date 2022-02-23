أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد بث مباشر

البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

أتلتيكو مدريد يضغط منذ بداية اللقاء على دفاع مانشستر يونايتد أملاً في نيل الأسبقية.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

صافرة البداية

ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدريد مسرحاً لمواجهة الروخيبلانكوس والشياطين الحمر.

الحكم الروماني أوفيديو هاتيغان حكماً لقمّة أتلتيكو مدريد وضيفه مانشستر يونايتد.

تشكيلة أتلتيكو مدريد

Our starting XI 👊 pic.twitter.com/YXZzptC6am — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 23, 2022

تشكيلة مانشستر يونايتد

🚨 The #UCL team news is in, Reds!



Here’s how we’ll line up in Madrid… 🇪🇸#MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 23, 2022

مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا تعتبر من أهم مباريات اليوم الأربعاء التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS، إذ يسعى الفريق الإسباني لاستعادة توازنه وثقته معولاً على سجله الرائع على أرضه في الأدوار الإقصائية في المسابقة القارية، حيث لم يخسر أي مباراة منذ 1997 بتحقيقه تسعة انتصارات وخمسة تعادلات.

ولن تكون مهمة فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني سهلة أمام "الشياطين الحمر" ونجمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي هز شباك أتلتيكو 25 مرة أبرزها في المباراتين النهائيتين لعامي 2014 (الهدف الرابع بعد التمديد 4-1) و2016 (ركلة الترجيح الأخيرة 5-3) بألوان ريال مدريد.

والتقى الفريقان مرّة واحدة في المسابقات القارية وكانت موسم 1991-1992 في الدور الثاني لكأس الكؤوس الأوروبية التي أدمجت مع كأس الاتحاد الأوروبي لتصبح الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حاليا، وفاز وقتها أتلتيكو مدريد على أرضه بثلاثية نظيفة ذهابا، عجز الشياطين الحمر بقيادة مدربهم الأسطوري السير أليكس فيرغوسون عن تعويضها إيابا حيث اكتفوا بتعادل إيجابي 1-1.

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد هو اليوم الأربعاء 23 فبراير في الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة يسبقها استوديو تحليلي.



القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM ، كما يمكنك مشاهدة المواجهة أيضاً على الإنترنت إذ يتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

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