خرجت المباراة قوية وحماسية وتسيدها باريس سان جيرمان بشكل واضح إلا أن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص للتسجيل كما أهدر نجمه ميسي ركلة جزاء، وفي الدقيقة 94 تمكن مبابي من إحراز هدف الفوز للفريق الباريسي.

وسيقام لقاء العودة على أرض ريال مدريد يوم الأربعاء التاسع من آذار/مارس القادم.



باريس سان جريمان – ريال مدريد: أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 94 – في الوقت القاتل حسمها مبابي وسجل هدفاً رائعاً في شباك ريال مدريد، نيمار مرر كرة ماكرة بكعبه وصلت إلى مبابي الذي مر بمهارة من فاسكيز وميليتاو ثم سدد الكرة أرضية زاحفة سكنت شباك ريال مدريد أخيراً معلنة هدف التقدم.

الدقيقة 90 – اختراقات متتالية من باريس سان جيرمان إلا أن الثلاثي الهجومي للفريق عاجز إلى الآن عن هز شباك ريال مدريد.

الدقيقة 76 – محاولات سان جيرمان تتواصل مبابي مر من توني كروس وسددها بيمناه مرت الكرة بغرابة من أمام المرمى إلى خارج الملعب .. سيطرة مطلقة من أصحاب الأرض وفرص كثيرة مهدرة.

الدقيقة 61 – (ميسي يهدر ركلة جزاء وكورتوا يقدم مباراة تاريخية إلى الآن).

الضغط المتتالي لباريس سان جيرمان أتى بثماره، مبابي تخطى كارفخال بمهارة إلا أن مدافع ريال مدريد عرقله داخل منطقة الجزاء فاحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء سددها ميسي وتصدى لها كورتوا.

الدقيقة 50 – أخطر فرص سان جيرمان على الإطلاق مبابي يسيطر على الكرة وسط حراسة من مدافعي ريال مدريد ورغم ذلك تفوق بطل العالم مع فرنسا بمهارته وسدد كرة أرضية خاطفة صوب المرمى تصدى لها كورتوا بشكل رائع.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بين العملاقين باريس سان جيرمان وريال مدريد على وقع التعادل بدون أهداف

الدقيقة 45 – الركلة الركنية الأولى لريال مدريد، لعبها توني كروس بإتقان على رأس كاسيميرو الذي ارتقى لها ولعبها قوية ذهبت إلى خارج الملعب في أبرز ظهور هجومي للفريق الملكي في الشوط الأول.

الدقيقة 30 - هدوء في نسق اللعب من الفريقين ويبدو الريال وكأنه نجح في امتصاص حماسة سان جيرمان الهجومية وبدأت الكفة تتعادل حالياً على أرض الملعب.

الدقيقة 18 – باريس سان جيرمان الأفضل ويقترب رويداً رويدا من تسجيل هدف التقدم، مبابي أفضل لاعبي الفريقين انفرد تماماً بمرمى ريال مدريد إلا أن حارس مرمى الفريق الملكي تيبو كورتوا خرج في التوقيت السليم وأخرج الكرة لركلة ركنية لم تستغل.

الدقيقة 5 - أولى الفرص الخطيرة في المباراة على الإطلاق كانت من نصيب باريس سان جيرمان، كيليان مبابي مر من الجانب الأيسر بمهارة رائعة وتخطى داني كارفخال ثم أرسلها عرضية أرضية انقض عليها أنخيل دي ماريا مباشرة فذهبت فوق عارضة مرمى ريال مدريد.

الدقيقة الأولى – حكم اللقاء الإيطالي دانيلي أورساتو أطلق صافرته معلنا بداية المواجهة الكبرى والمرتقبة بين باريس سان جيرمان وضيفه ريال مدريد في ذهاب أقوى مواجهات الدور ثمن النهائي، سان جيرمان يطمح إلى كسب الأفضلية والخروج من معقله بانتصار مطمئن فيما يبحث ريال مدريد عن الخروج بأفضل نتيجة ممكنة قبل مباراة العودة على ملعبه.