ويستعد نادي العاصمة الفرنسية الذي فاز يوم أول من أمس الجمعة بكأس الرابطة الفرنسية على حساب ليون، لخوض ربع نهائي المسابقة الأوروبية أمام أتالانتا الإيطالي في 12 آب/أغسطس.

وأشارت يومية "ليكيب" إلى أن مبابي الذي تعرّض لإصابة في الكاحل في نهائي كأس فرنسا أمام سان إتيان، يتعافى بسرعة وقد يكون لائقاً للمشاركة أمام أتالانتا.

وعقب الفحوصات التي كانت أجريت للاعب بعد المباراة، أعلن النادي الباريسي أن مهاجمه الدولي الشاب سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع وبالتالي لن يتمكن من اللعب أمام أتالانتا.

وقال زميله الإسباني أندير هيريرا إن مبابي قد يتعافى بشكل "أعجوبي" ليخوض ربع النهائي أمام أتالانتا ولا يجب أن يكون خارج القائمة، في حين اعتبر مدرب الفريق، الألماني توماس توخيل في وقت سابق أن المهاجم الشاب يحتاج إلى "معجزة" للتعافي قبل المباراة.