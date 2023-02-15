مبابي متفائل بالتأهل رغم الخسارة أمام بايرن من قبل beIN SPORTS February 15, 2023 13:56 1:07 دقيقة اعتبر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أن الإصابات أثرت على الفريق بعد الخسارة بهدف دون مقابل أمام بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، مشيراً إلى أن عودة بعض اللاعبين ستزيد من فرص التأهل. كما أكّد اللاعب الدولي الفرنسي أن الفريق الباريسي هو المرشح للعبور. مقابلات دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان كيليان مبابي -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة الكاف يتمسك بإقامة مباراة الهلال والأهلي دون جمهور 0:39 دقيقة غوف إلى ربع نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة 0:47 دقيقة المنتخب المغربي يواجه نظيره البرازيلي وديا في طنجة 0:31 دقيقة لقاء مرتقب بين الركراكي ودياز 1:32 دقيقة فريق مرسيدس يكشف عن سيارته للموسم الجديد 0:55 دقيقة سكوبالا سيستمر مدرباً لليدز 1:07 دقيقة مبابي متفائل بالتأهل رغم الخسارة أمام بايرن 1:03 دقيقة ناسيونال يبلغ الدور التمهيدي الثاني 0:53 دقيقة البريميرليغ تراقب نظام كشف حالات التسلل نصف الآلي 1:23 دقيقة مواجهة منتظرة بين كلوب بروج وبنفيكا