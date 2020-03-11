مبابي غاب عن آخر حصتين تدريبيتين لباريس سان جيرمان لمعاناته من زكام حاد.

لكن المهاجم الفرنسي تواجد صباح الأربعاء في المركز التدريبي لنادي العاصمة الفرنسية إلى جانب زملائه في الفريق.

وأكد نادي باريس سان جيرمان الأربعاء أن نتيجة الفحص الذي خضع له مهاجمه الشاب لفيروس كورونا المستجد جاءت سلبية، وأدرجه في تشكيلة لقاء ضيفه بوروسيا دورتموند.

وأوضح نادي العاصمة الفرنسية في بيان أن مبابي يعاني من التهاب اللوزتين، غداة كشف صحيفة "ليكيب" أن المهاجم البالغ من العمر 21 عاما خضع لفحص فيروس "كوفيد-19" الذي تسبب بأكثر من أربعة آلاف وفاة حول العالم، وأثر سلبا على العديد من الأحداث الرياضية.

وبعدما أثارت وعكة مبابي شكوكا في إمكان خوضه مباراة دورتموند، والتي ستقام من دون جمهور بسبب المخاوف من تفشي الفيروس، كشف ناديه اليوم أن اسمه مدرج في تشكيلة لقاء ملعب "بارك دي برانس".

وكان مدرب سان جيرمان الألماني توماس توخيل أشار الثلاثاء إلى أن الفريق "سينتظر ويرى" بشأن الدفع بمبابي في المباراة التي يسعى خلالها الفريق المضيف إلى قلب خسارته 1-2 ذهابا.

ويفتقد سان جيرمان مساء الأربعاء عددا من لاعبيه، أبرزهم قلب دفاعه وقائده البرازيلي تياغو سيلفا بسبب الإصابة، إضافة إلى الظهير البلجيكي توما مونييه ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي للإيقاف.

