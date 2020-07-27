وذكر النادي الباريسي في بيان له أن اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 أجرى مزيداً من الفحوصات على إصابته في الكاحل اليوم الاثنين وكشفت أنه سيغيب في الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وبذلك لن يكون مبابي متاحاً في نهائي كأس الرابطة الفرنسية يوم الجمعة ضد ليون، وربما لن يعود أيضاً في الوقت المناسب لمواجهة أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 12 آب/ أغسطس، لكن قد يكون جاهزاً قبل نصف النهائي في حال بلوغ فريقه هذا الدور المقرر في 18 آب/أغسطس، أو حتى المباراة النهائية المقررة في 23 منه، علماً بأن النادي الباريسي لم يسبق له بلوغ المباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة في تاريخه.

ويشكل غياب مبابي ضربة موجعة للنادي الباريسي الذي يوجد في أتم الاستعداد لاستكمال الموسم بهدف الحد من الإصابات قدر الإمكان.

🚨 تقرير طبي:



🇫🇷 كيليان مبابي: التواء في الكاحل الأيمن مع إصابة في الرباط الخارجي.



فترة التعافي: حوالي ثلاثة أسابيع. pic.twitter.com/ZOyHQbi2SP — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 27, 2020

وكان مبابي تعرض لتدخل قاس من قبل كابتن سانت إيتيان لويك بيران، تسبب ببطاقة حمراء للمدافع الذي كان من المرجح أنه يخوض مباراته الأخيرة مع فريقه.

وخرج مهاجم سان جيرمان من أرض الملعب دامعاً، وعاد في وقت لاحق وهو يستخدم عكازين للمشي، وقد لف كاحله.

وأعلن نادي العاصمة الفرنسية السبت أن مبابي يعاني من "التواء في الكاحل الأيمن" وضرر "مهم" في الجانب الخارجي منه.