وقال الدولي الفرنسي: "سوف نلعب بنفس الأسلوب المعتاد. سأبذل قصارى جهدي مع كل زملائي لنحافظ على نفس الأسلوب الذي تمكنا بفضله من الوصول للنهائي. نتمنى أن نفوز بالكأس الغالية".

وأضاف نجم باريس سان جيرمان: "خلقنا روحاً إيجابيةً داخل المجموعة، إنها روح الفوز".

وأردف مهاجم الفريق الباريسي: "منذ البداية أردنا الفوز باللقب، لقد مررنا ببعض الفترات الصعبة خاصة في مباراة ذهاب ثمن النهائي ضد بوروسيا دورتموند التي خسرناها. لكننا عدنا إلى الطريق الصواب فأصبحنا اليوم قوة ضاربة بفضل الروح الانتصارية. نريد الفوز بالكأس".

وعن شراكته المثمرة مع النجم البرازيلي نيمار صرّح مهاجم فريق العاصمة الفرنسية: "أنا ونيمار نتقاسم نفس الأهداف. منذ البداية شكّلنا شراكة ناجحة بيننا وهذا شيء مهم للمجموعة".

