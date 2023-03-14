ما الذي قاله هالاند بعد خماسيته في مرمى لايبتسيغ؟ من قبل beIN SPORTS March 14, 2023 23:24 1:59 دقيقة نقل النرويجي إيرلينغ هالاند أحاسيسه بعد تسجيله 5 أهداف لمانشستر سيتي خلال الانتصار الكاسح على لايبتسيغ الألماني 7-0، لكنه ركز على التأهل والنتيجة النهائية مؤكداً أنه كان يريد اللعب أكثر ولكن ليس على حساب زميل. مقابلات دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي ايرلينغ هالاند لايبتسيغ -آخر الفيديوهات 3:27 دقيقة تصريح غريب لغوارديولا..الكل يسأل لماذا عندما نخسر 1:59 دقيقة ما الذي قاله هالاند بعد خماسيته في مرمى لايبتسيغ؟ 4:43 دقيقة إنتر يصعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 0:37 دقيقة بنزيمة يتصدر قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول 5:40 دقيقة مانشستر سيتي يمر لربع النهائي في ليلة تألق هالاند 2:35 دقيقة هالاند يكتب التاريخ في دوري أبطال أوروبا 0:53 دقيقة سبورتينغ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب 0:52 دقيقة مجلس الاتحاد الدولي يقرر تعديل نظام كأس العالم 1:28 دقيقة ملف ثلاثي لتنظيم مونديال 2030 3:25 دقيقة فرنسا تحتفي ببقاء 500 يوم على انطلاق الأولمبياد