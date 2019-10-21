ماوريتسيو ساري يحذر من "فخ" لوكوموتيف موسكو من قبل beIN SPORTS October 21, 2019 19:36 0:55 دقيقة أكد مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري أن المباراة أمام لوكوموتيف موسكو في دوري الأبطال لن تكون سهلة، مشيرا إلى ان الفريق الروسي يتوفر على تشكيلة قوية ومتماسكة عكسا لما يعتقده البعض. مقابلات دوري أبطال أوروبا يوفنتوس لوكوموتيف موسكو ماوريتسيو ساري -آخر الفيديوهات 11:40 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:40 دقيقة مباراة سان جيرمان وكلوب بروج - التغطية الخاصة 0:40 دقيقة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف التغطية الخاصة 0:40 دقيقة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي - التغطية الخاصة 0:30 دقيقة مباراة الهلال والسد - التغطية الخاصة 4:05 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة التاسعة 3:45 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة العاشرة 3:20 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة الثامنة 2:27 دقيقة مسرح الأحلام يحمي فارسه من الخسارة أمام ليفربول