مانيه سيكشف عن مستقبله بعد نهائي دوري الأبطال من قبل beIN SPORTS May 25, 2022 22:16 0:50 دقيقة قال مهاجم ليفربول ساديو ماني إنه يسعى للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وكذلك بالكرة الذهبية مضيفاً أنه سيكشف عن مستقبله مع الـ"ريدز" بعد نهائي دوري الأبطال. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا ليفربول ساديو ماني -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة مباراة روما (1) وفاينورد (0) - التغطية الخاصة 0:50 دقيقة مانيه سيكشف عن مستقبله بعد نهائي دوري الأبطال 0:37 دقيقة كابرا وسانتشيس يتقدمان في بطولة إيطاليا الكبرى 0:38 دقيقة زفيريف يبلغ الدور الثالث من بطولة رولان غاروس 0:34 دقيقة دجوكوفيتش يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 0:48 دقيقة تشيفيرين يرد على منتقدي تمديد عقد مبابي 2:02 دقيقة كلوب لـbeIN SPORTS: متحمس جداً لمواجهة ريال مدريد 2:36 دقيقة صلاح يتحدث عن إصابة نهائي 2018 0:36 دقيقة رولان غاروس: خروج ساكاري من الدور الثاني 0:54 دقيقة صلاح يؤكد رسمياً استمراره مع ليفربول الموسم المقبل