وسجل لفريق المدرب الإيطالي المحنك جيان بييرو غاسبيريني الكرواتي ماريو باساليتش 29، والتركي ميريح ديميرال 29، وأنهوا الشوط الأول بالتقدم 2-0.

لكن الشياطين الحمر عادوا بقوة وللمرة الثانية توالياً في هذه النسخة من أمجد الكؤوس بعد مباراة فياريال السابقة.

وسجل فريق المدرب سولشار نجمه ماركوس راشفورد 53 وقائد الفريق هاري ماغوير 75 ومن ثم الأسطوري الفذ كريستيانو رونالدو 81.

المباراة رقم 300 لكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات.



وصار رصيد يونايتد 6 نقاط في صدارة المجموعة ويأتي خلفه فياريال بـ4 نقاط، بعد فوزه على مستضيفه يونغ بويز السويسري 4-1، أما المرتبة الأخيرة فهي ليونغ بويز بـ3 نقاط.

