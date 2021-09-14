مانشستر يونايتد يسعى لتحقيق انطلاقة قوية في دوري الأبطال من قبل beIN SPORTS September 14, 2021 12:52 3:04 دقيقة سيكون ملعب "فان كدورف" في مدينة بيرن السويسرية، مسرحا لعودة النجم كريستيانو رونالدو القارية مع مانشستر يونايتد، العملاق الإنكليزي ينزل ضيفا على يونغ بويز في سعيه لتحقيق انطلاقة قوية بدوري الأبطال. تقارير إخبارية يونغ بويز دوري أبطال أوروبا مانشستر يونايتد -آخر الفيديوهات 3:04 دقيقة يونايتد يسعى لتحقيق انطلاقة قوية في دوري الأبطال 3:17 دقيقة تشيلسي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة زينيت 3:51 دقيقة صدام مرتقب بين برشلونة وبايرن في دوري الأبطال 1:02 دقيقة إيمري يتحدث عن خبرة لاعبيه وأهداف فياريال 0:40 دقيقة آتالانتا يخوض مرانه الأخير 0:23 دقيقة الهلال يبلغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا 4:28 دقيقة البحري يقود النجمة والدوري اللبناني ينطلق 0:48 دقيقة إعادة مباراة مرسيليا ونيس في 27 الشهر المقبل 0:49 دقيقة يوفنتوس يسعى لتغيير صورته 1:45 دقيقة برشلونة يستعد لاستقبال ضيفه العملاق بايرن ميونيخ