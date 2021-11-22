مايكل كاريك المدرب المؤقت للفريق أشرف على المران حيث ستكون هذه المباراة هي الأولى للشياطين الحمر بعد إقالة المدرب النرويجي أولي غونار سولشار لتشكل بالتالي فرصة لتعديل المسار في ظل الظروف التي يعشها الفريق حالياً ويمتلك الفريقان سبع نقاط بعد فوزين وتعادل وخسارة واحدة.

