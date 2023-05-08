تدريب السيتزنس جرى بدون مدافعه المصاب ناثان آكي، ويسعى فريق المدرب جوزيب غورديولا لتسجيلِ نتيجةٍ إيجابية في ملعب سانتياغو بيرنابيو قبل لقاء العودة في ملعب الاتحاد الأسبوع المقبل.

وسبق أن أقصي السيتي من ذات الدور العام الماضي أمام الريال.

