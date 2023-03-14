ووقع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند على الخماسية في الدقائق 22 من ركلة جزاء، 24، 45+2، 53، 57 والألماني إيلكاي غوندغان 49 والبلجيكي كيفين دي بروين 90+2.

البث المباشر:

- الشوط الثاني:

نهاية المباراة

- د90+ 1 دي بروين أصر أن يضع بصمته بهدف ولا أروع من تسديدة مركزة.

- د 75 تحسن في أداء الضيوف مع تبديل بعض العناصر الأساسية في سيتي ولكن بدون تشكيل أي خطر على مرمى إيدرسون.

رقم: أصبح هالاند ثالث لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا بعد ليونيل ميسي في مارس 2012 ولويز أدريانو في أكتوبر 2014

- د 57 هالاند يسجل الخامس له والسادس لفريقه نجم خارق جداً يلمع في ليلة استثنائية.

- د 53 هالاند يسجل الخامس من متابعة داخل منطقة الجزاء.

- د 49 غوندوغان يسجل الرابع سيتي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بيسراه.

الشوط الأول:

- 45+2 هالاند يدون على الهاتريك بعدما تابع كرة دياش الرأسية التي أصابت القائم. الشوط ينتهي بثلاثية لسيتي.

رقم: سجل إيرلينج هالاند 30 هدفًا في 25 مباراة في دوري أبطال أوروبا، ووصل إلى هذا الإنجاز في عدد مباريات أقل من أي لاعب آخر، كما أنه بات أصغر لاعب يصل إلى 30 هدفًا في تاريخ المسابقة (22 عامًا و 236 يومًا)

- د 35 تمريرة خاطئة من رودري كاد أن يستغلها فيرنر.

- استقبلت شباك لايبزيغ 15 هدفًا في آخر 4 مباريات خارج أرضها ضد الأندية الإنكليزية في الأبطال

- سجل مانشستر سيتي أكثر من هدف واحد في آخر 10 مباريات على أرضه ضد الفرق الألمانية في الأبطال.

- د 23 و 07 ثواني هالاند يسجل الثاني من رأسية بعدما عادت تسديدة دي بروين القوية من العارضة.

- د 20 الحكم يعود للفار ويعلن عن ركلة جزاء لسيتي بعدما تبين أن بينجامين هينريش لمسها باليد، فحولها مباشرةً هالاند إلى هدف بيسراه إلى أقصى زاوية الحارس. في الدقيقة 22.

- د 16 جاك غريليش من مسافة قريبة أراد وضع الكرة في الزاوية البعيدة لكن مدافع لايبتسيغ ينقذ الموقف.

- د 11 هالاند كاد أن يفعلها حين تلقى تمريرة طويلة من آكي لكن حارس لايبتسيغ يانيس بلاسفيتش يقف بوجه أولى الكرات.

- د 10 سيتي وكما هو متوقع يقوم بعشر دقائق أولى ضاغطة تماماً على منافسه بانتظار أن يجد طريق الشباك.

- د 03 غوندوغان يتلقى عرضية رائعة من دي بروين لكن الألماني يرسلها في العلالي.

- انطلاق صافرة البداية من الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش.

تشكيلة كل من سيتي ولايبتسيغ:

إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة لايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا 📝#السيتي pic.twitter.com/BHcz7iprRT — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 14, 2023

أرقام:

- بعد فوزه بتسع مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا ضد أندية ألمانية، فاز مانشستر سيتي منذ ذلك الحين بواحدة فقط من آخر أربع مباريات (تعادل2 خسر1)، وكانت الهزيمة الوحيدة ضد لايبتسيغ الموسم الماضي.

- بعد الفوز خارج ملعبه على توتنهام في آخر 16 مباراة في دوري أبطال أوروبا في 2019-20 ، خسر لايبتسيغ

منذ ذلك الحين كل من آخر ثلاث مباريات خارج أرضه ضد الأندية الإنكليزية في هذه المسابقة، وتلقى 13 هدفًا خلال هذه المواجهات (4.3 لكل مباراة) .