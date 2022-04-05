ودوّن الهدف الوحيد قائد سيتي البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 70.

ويقام لقاء الإياب في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأربعاء القادم على أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

تفاصيل من اللقاء:

نهاية المباراة بفوز سيتي 1-0.

- الدقائق العشر الأخيرة كان سيتي أكثر خطورة مع وجود فودين.

د 80 دي بروين كاد أن يضيف الثاني وأيضاً بتمريرة ساحرة من فودين.

- د 70 القائد البلجيكي دي بروين يسجل التقدم لمان سيتي، بتسديدة يمينية مرت من يسار أوبلاك، مستغلاً تمريرة البديل فيل فودين.

- 64 رأسية قريبة جداً من لابورت لكنها تعلو العارضة.

- د 55 حرة مباشرة ينفّذها دي بروين من مسافة ممتازة، لكن السلوفيني العملاق أوبلاك يوقفها ويبعدها بقدمه.

- بداية الشوط الثاني.

- ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

- د 37 لا يزال سيتي بدون أي تسديدة بين الخشبات الثلاث، ولا يبدو أنه سيجد الحلول قريباً.

- منظومة دفاعية محكمة كما هو معتاد يقدّمها سيميوني، المنتظر الآن الحل من غوارديولا؟

- انتصاف الشوط وسيتي يزيد من إطباقه في نصف ملعب خصمه، لكن الفرص الخطرة الحقيقية لا زالت غائبة.

- د 22 غوندوغان يرسل كرة قوية لكن بعيدة عن مرمى أوبلاك.

- د 10 مرت عشر دقائق، سيتي يحاول فتح الجهات لفك التكتل الإسباني في العمق.

- بعد مرور خمس دقائق، سيتي يحاول - كما هو متوقع - فرض أسلوبه، ولكن إشارات أتلتيكو في استغلال المرتدات تبدو إيجابية.

- انطلاقة المباراة.

تشكيلة فريق الأتليتي ❤️🤍 pic.twitter.com/v26hc7DvUD — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) April 5, 2022

أرقام:

- فاز مانشستر سيتي بثلاثة من لقاءاته الأربعة مع الأندية الإسبانية في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة بيب غوارديولا (خسر1). وجاء لقاؤهما الوحيد مع فريق إسباني في مراحل خروج المغلوب من المسابقة تحت قيادة غوارديولا في موسم 2019-2020، حين تفوّق السيتيزنس في دور الـ16 على ريال مدريد 4-2 بمجموع المباراتين.

- سيكون هذا هو اللقاء الأول على الإطلاق بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد في المسابقات الأوروبية، ولكنه الرابع بين مدربي الفريقين بيب غوارديولا (فاز 2) ودييغو سيميوني (فاز 1).

- فاز أتلتيكو مدريد 1-0 على مانشستر يونايتد في مارس، مما أدى إلى إقصاء الشياطين الحمر من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وفي حال فوزهم بهذه المباراة، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يفوزون فيها في رحلات متتالية خارج ملعبهم ضد الفرق الإنكليزية في المسابقات الأوروبية.