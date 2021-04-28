متابعة - محمد أنور قلمامي

وافتتح البرازيلي ماركينيوس النتيجة للفريق الباريسي في الدقيقة (15).

إلا أن سيتي قلب الطاولة على مضيفه وسجّل هدفين عبر البلجيكي كيفن دي بروين (64) والجزائري رياض محرز (71).

ويتواجه الفريقان من جديد الثلاثاء المقبل على أرضية استاد "الاتحاد" لتحديد هوية المتأهل للدور النهائي.

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة : باريس سان جيرمان 1 - 2 مانشستر سيتي

رغم تغييرات المدربين الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو والإسباني بيب غوارديولا ومحاولات الفريقين لم تتغير نتيجة المواجهة ليكسب سيتي أسبقية هامةً على حساب سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

- رياض محرز يصبح أول لاعب جزائري يسجل في الدور نصف النهائي لكأس الأندية الأوروبية البطلة (منذ عام 1955)

تدخّلات قوية في الدقائق الأخيرة من اللقاء، الحكم الألماني فيليكس بريش اضطر لاستعمال الكثير من "البطاقات الصفراء" !

رياض محرز يقوم بمجهود كبير صحبة البلجيكي دي بروين، هذا الثنائي سبّب الكثير من المشاكل لدفاع فريق العاصمة الفرنسية.

مهمة سان جيرمان باتت صعبة في ظل النقص العددي !

الدقيقة 77: طرد السنغالي إدريسا غيي بعد تدخله على الألماني إيلكاي غوندوغان.

الدقيقة 71: الجزائري رياض محرز يباغت نافاس من ركلة حرة مباشرة رائعة. سيتي يقلب الطاولة على سان جيرمان (2-1).

الدقيقة 64: البلجيكي دي بروين يعادل الكفة للسيتي من تسديدة مخادعة في شكل توزيعة غالطت الحارس نافاس.

الدقيقة 61: محاولة مقصّية جميلة من البلجيكي كيفن دي بروين تعلو مرمى نافاس.

آنخل دي ماريا يعادل الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في تاريخ نادي باريس سان جيرمان في جميع المسابقات المسجل بإسم البوسني سافيت سوشيتش برصيد 103 تمريرة حاسمة.

الدقيقة 56: مبابي السريع يخترق دفاعات سيتي بمهارة ثمّ يمهّد داخل منطقة الجزاء لكن دفاع الضيوف يبعد الخطر.

لا فرص حقيقية للتسجيل إلى حد الآن (د55) !

سيتي يستحوذ على الكرة من جديد وسان جيرمان لا يغامر وينتظر منافسه في مناطقه أملاً في حبك هجمات عكسية خاطفة.

بداية حذرة من الفريقين. الحسابات تطغى في شوط المدربين !

بداية الشوط الثاني

رياض محرز يصبح ثالث لاعب جزائري يخوض الدور نصف النهائي لكأس الأندية الأوروبية البطلة بعد رابح ماجر عام 1987 وعلي بن عربية عام 1998 (منذ عام 1955)

نهاية الشوط الأول بتقّدم باريسي مستحق على حساب سيتي (1-0).

الدقيقة 42: فيل فودن في موقع مناسب لتعديل الكفة داخل منطقة الجزاء يهدر فرصة ثمينة للتسجيل إذ تصدّى لتسديدته القوية الرائع نافاس.

الدقيقة 41: توغّل نيمار داخل منطقة جزاء "سيتي" ليسقط أرضاً بعد تدخّل من الجزائري رياض محرز ويطالب بركلة جزاء إلا أنّ الحكم الدولي الألماني فيليكس بريش أمر بمواصلة اللعب.

الدقيقة 32: خطأ دفاعي فادح من حارس سان جيرمان نافاس كاد يستغله هجوم سيتي لكن الفرصة مرّت بسلام.

الدقيقة 28: الأرجنتيني لياندرو باريديس على أعتاب الهدف الثاني بعد رأسية قوية مرّت بجانب مرمى السيتي.

ماركينيوس يصبح ثالث لاعب يسجل في الدورين ربع النهائي ونصف النهائي في موسمين متتاليين لدوري أبطال أوروبا بعد كريستيانو رونالدو وأنطوان غريزمان

الدقيقة 21: البرتغالي برناردو سيلفا كاد يغالط حارس سان جيرمان نافاس من لمسة مخادعة لكن الكوستاريكي بالمرصاد.

هدف مستحق للباريسيين في ظل الهجمات المتكررة على مرمى إيدرسون، في المقابل اكتفى سيتي بالاستحواذ على الكرة دون تهديد جدّي لمرمى سان جيرمان.

الدقيقة 15: ماركينيوس يفتتح التسجيل للفريق الباريسي (1-0). استغل البرازيلي ركلة ركنية دقيقة من الأرجنتيني آنخل دي ماريا ليقتنص الكرة من المدافعين ويحوّلها رأسية محكمة في شباك إيدرسون.

الفريق الباريسي أخطر لحد الآن رغم السيطرة الميدانية للـ"سيتيزنس".

الدقيقة 13: نيمار مصدر الخطر من جديد! عملية منظمة رائعة من سان جيرمان تنتهي بتسديدة قوية من البرازيلي لكن دفاع وحارس سيتي في الموعد.

استحواذ سيتي على الكرة يقابله تمركز جيد لفريق العاصمة الفرنسية، البصمة التكتيكية للمدربين (بوتشيتينو وغوارديولا) واضحة.

بيب غوارديولا يصبح ثاني مدرب يخوض الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا 8 مرات بعد جوزيه مورينيو

فترة جس النبض لم تدم طويلاً إذ يبدو أن كل طرف يسعى للأخذ بزمام الأمور منذ البداية.

الدقيقة 2: أولى محاولات اللقاء لأصحاب الأرض من أقدام نيمار بعد هجمة عكسية خاطفة للباريسيين وتدخل الحارس البرازيلي إيدرسون ينقذ الموقف.

صافرة البداية

الحكم الدولي الألماني فيليكس بريش يدير قمّة ذهاب الدور نصف النهائي بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي على ملعب "بارك دي برانس".

تشكيلة باريس سان جيرمان

🗒️ TEAM NEWS: Marquinhos starts for Paris, Mitchel Bakker is left-back with Abdou Diallo on the bench...@PSG_English | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 28, 2021

تشكيلة مانشستر سيتي

🗒️ TEAM NEWS: Stones starts alongside Rúben Dias for Manchester City...@ManCity | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 28, 2021

أرقام من قمّة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

- رياض محرز يصبح أول لاعب جزائري يسجل في الدور نصف النهائي لكأس الأندية الأوروبية البطلة (منذ عام 1955)

- ثاني هدف من ضربة حرة مباشرة لرياض محرز في دوري أبطال أوروبا بعد الأول مع ليستر سيتي أمام كلوب بروج في 14 سبتمبر 2016.

- أول هدف من ضربة حرة مباشرة لرياض محرز مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

- ماركينيوس يصبح ثالث لاعب يسجل في الدورين ربع النهائي ونصف النهائي في موسمين متتاليين لدوري أبطال أوروبا بعد كريستيانو رونالدو وأنطوان غريزمان.

- كما بات ماركينيوس أيضاً أول مدافع يسجل في الدورين ربع النهائي ونصف النهائي في موسمين متتاليين لدوري أبطال أوروبا.

- رياض محرز يصبح ثالث لاعب جزائري يخوض الدور نصف النهائي لكأس الأندية الأوروبية البطلة بعد رابح ماجر عام 1987 وعلي بن عربية عام 1998 (منذ عام 1955).

- رياض محرز يصبح ثاني لاعب جزائري يخوض الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد علي بن عربية مع موناكو عام 1998 (منذ عام 1992)

- آنخل دي ماريا يعادل الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في تاريخ نادي باريس سان جيرمان في جميع المسابقات المسجل بإسم البوسني سافيت سوشيتش برصيد 103 تمريرة حاسمة.