وسجل سيتي أولاً في الدقيقة 19 عبر قائده البلجيكي كيفين دي بروين، لكن الزائر الألماني عادل النتيجة عبر القائد أيضاً ماركو ريوس 84، قبل أن يعيد فيل فودين الأمور إلى نصابها بالنسبة لسيتي ويوقع على هدف الفوز 90.

يذكر أن لقاء الإياب يقام يوم 14-4-2021 في معقل دورتموند سيغنال إيدونا بارك.

تفاصيل وأحداث مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

نهاية المباراة بفوز سيتي 2-1.

هدف (90) التقدم مرة جديدة لسيتي تمريرة من غوندوغان إلى فودين وضعها الأخير في المرمى.

هدف (84) ريوس يعدل النتيجة حين انفرد بإيدرسون وبتمريرة حاسمة من هالاند وضع الكرة بكل ثقة.

- (80) سيتي يزيد من سيطرته باحثاً عن مضاعفة النتيجة.

- (76) دي بروين كاد أن يفعلها بتسديدة أرضية جاورت القائم الأيمن. فودين ألحقها بواحدة من مسافة أقرب صدها هيتز.

- (75) ربع ساعة على النهاية، فرص شحيحة وأداء حذر.

- (65) فودين كاد أن يضيف الثاني حين سدد داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس السويسري هيتز.

- (62) جون ستونز يرتكب خطأ على هالاند على باب منطقة الجزاء، حرة مباشرة سددها قائد دورتموند ريوس بجدار سيتي.

- (60) سيتي ينهج الهدوء، ويزيد من سيطرته على المباراة.

- (48) هالاند يقاتل على كرة بينه وبين دياز ويسددها الأول بوضعية غير مريحة يتصدى لها إيدرسون.

- بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق لسيتي 1-0.

- رغم تقدم سيتي، وأفضليته إلا أن المباراة لا تبدو أنها تحت سيطرته بشكل كامل، دورتموند يعطي إشارات قوية للعودة.

- (30) الحكم يعلن عن ركلة جزاء لسيتي بسبب ما بدا خطأً على الإسباني رودريغو من قبل إميري شان، لكن الفار أثبت براءة الألماني ما جعل الحكم يتراجع عن قراره.

هدف (19) النجم البلجيكي دي بروين يفتتح التسجيل لمان سيتي، بعد أن تلقى كرة حاسمة من الجزائري رياض محرز الذي قطع كرة لدورتموند من دائرة المنتصف وبدأت الهجمة بتمريرة منه.

- (15) ربع ساعة مرت، لا يوجد سوى كرة بيلينغهام، التي منحت الزائر الألماني مزيداً من الثقة، لكن العيون تتجه إلى فريق بيب ماذا سيفعل هذه الأمسية؟

- (07) لا يبدو أن دورتموند سيكون خصماً سهلاً هذا ما أكده جودي بيلينغهام بأول كرة خطرة سددها نحو مرمى سيتي، لم يتوان إيدرسون عن إبعادها.

- (05) كما هو متوقع لاعبو سيتي يتسلمون الكرة ويتبادلونها فيما بينهم بهدوء وبدون استعجال بحثاً عن منافذ مبكرة.

- (01) صافرة بداية اللقاء يطلقها الحكم الدولي الروماني أوفيديو هيتيغان.

- في دوري أبطال أوروبا، بعد أن استقبلت شباكه هدفا في المباراة الافتتاحية ضد بورتو في الجولة الأولى من دور المجموعات، في الدقيقة 14، لم تهتز شباك مرمى إيدرسون في سبع مباريات متتالية، وهو إنجاز تحقق في دوري أبطال أوروبا فقط من قبل ميلان الايطالي في عام 2005 وأرسنال الانكليزي الذي رفع السلسلة إلى عشر مباريات متتالية في عام 2006.ش

- منذ خسارته في الجولة الافتتاحية في دوري الأبطال هذا الموسم (1-3 لاتسيو)، لم يخسر بوروسيا دورتموند في 7 مباريات متتالية بدوري الأبطال (ف5 ت2)، آخر مرة اختبر سلسلة أطول كانت بين 2012-2013 (11 مباراة متتالية تحت قيادة يورغن كلوب).

تشكيلة كل من مانشستر سيتي ودورتموند:

Your City team to duel Dortmund! ⚔️



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Foden, Mahrez, De Bruyne (C)



SUBS | Steffen, Trafford, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Zinchenko, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia



🔷 #ManCity pic.twitter.com/x2ITGJURvv — Manchester City (@ManCity) April 6, 2021

- فاز مانشستر سيتي في 10 من آخر 11 مباراة في دوري الأبطال ضد الفرق الألمانية (تعادل1)، وفاز في 12 مباراة ككل، فقط ريال مدريد (26) برشلونة (20) ومانشستر يونايتد (13) حققوا انتصارات على الفرق الألمانية في البطولة أكثر من مانشستر سيتي.

- تواجه الفريقان مرتين في دور المجموعات 2012-13، تعادلا 1-1 في ملعب الاتحاد وتفوق دورتموند إياباً بهدف نظيف.

مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستشكل فرصة للمدرب الإسباني بيب غوارديولا لفك النحس الذي لازم الفريق في هذا الدور إذ فشل متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز مذ تسلم غوارديولا زمام التدريب في تخطي ربع نهائي المسابقة القارية الأعرق، في الأعوام الأربعة الأخيرة، إلاّ انه يأمل هذا الموسم في التخلص من هذه اللعنة متسلحاً بفوزه في 26 من مبارياته الـ 27 الأخيرة في مختلف المسابقات، وإبقاء آماله حيّة في إحراز رباعية تاريخية.

في المقابل سيحاول بوروسيا دورتموند بقيادة هدافه النرويجي إرلينغ هالاند العودة بنتيجة إيجابية من ملعب الاتحاد وتعويض خيبات الدوري المحلي كانت آخرها السقوط على أرضه أمام فرانكفورت (1-2) إذ بات الفريق الأصفر في المركز الخامس في البوندسليغا برصيد 43 نقطة بفارق 21 نقطة عن المتصدر بايرن ميونيخ.

وعلى سيتي الحذر من هالاند الذي سجّل في كل من آخر 6 مباريات له في دوري الأبطال، وإن نجح في إيجاد طريق الشباك في هذه المباراة فسيصبح خامس لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية بعد كل من كريستيانو رونالدو (مرتين)، وروبيرت ليفاندوفسكي، وادينسون كافاني ورود فان نيستلروي.



مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند – معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 2 PREMIUM اليوم الثلاثاء في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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