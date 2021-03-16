بلغ مانشستر سيتي الإنكليزي الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 2-صفر في إياب ثمن النهائي الثلاثاء في بودابست.

وسجل البلجيكي كيفن دي بروين (12) والألماني إيلكاي غوندوغان (18) هدفي سيتي الذي كان فاز ذهابا أيضا بالنتيجة ذاتها.

وحافظ سيتي بالتالي على حلم إحراز الرباعية خلال الموسم الحالي، علما بأنه ضمن بنسبة كبيرة التتويج بالدوري الإنكليزي الممتاز، وبلغ نهائي كأس الرابطة وسيخوض ربع نهائي كأس إنكلترا ضد إيفرتون السبت المقبل.

كما هي المرة الرابعة تواليا التي يبلغ فيها مانشستر سيتي الدور ربع النهائي للمسابقة القارية الأهم لكنه فشل في تخطي هذا الدور في المواسم الثلاثة الأخيرة وكان الخروج على يد ليفربول وتوتنهام الإنكليزيين وليون الفرنسي تواليا.

وعاد صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين إلى التشكيلة الأساسية إلى جانب الجزائري رياض محرز والألماني إيلكاي غوندوغان وفيل فودن ولعب الفريق من دون رأس حربة حقيقي بتواجد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والبرازيلي غابريال جيزوس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين قبل أن يشارك الأول في ربع الساعة الأخير.

وبعد أن أضاع المهاجم السويسري بريل إيمبولو فرصة لمونشنغلادباخ بعد مرور ست دقائق عندما تصدى حارس سيتي البرازيلي إيدرسون لكرته الخطيرة (9)، حسم النادي الإنكليزي النتيجة في الدقائق العشرين الأولى عندما تقدم بهدفين حمل الأول توقيع دي بروين بتسديدة صاروخية بيسراه من خارج المنطقة ارتطمت بالعارضة وسقطت داخل الشباك (13)، مفتتحا رصيده من الأهداف على الصعيد القاري هذا الموسم، قبل أن يضيف غوندوغان الثاني بعد مجهود فردي من فودن ليمرر إليه الكرة فغمزها داخل الشباك (18).

والهدف هو الخامس عشر لغوندوغان هذا الموسم في مختلف المسابقات، بينها 3 في دوري الأبطال.

وبقيت الأفضلية لسيتي في الشوط الثاني من دون أن يتمكن من إضافة هدف ثالث، بيد أنه احتفظ بنظافة شباكه للمباراة السابعة على التوالي في هذه المسابقة.

في المقابل، استمرت معاناة مونشنغلادباخ في الآونة الأخيرة حيث لم يفز في أي من مبارياته التسع الأخيرة في مختلف المسابقات.