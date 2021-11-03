على ملعب الاتحاد، افتتح فيل فودن التسجيل لسيتي بعد مرور ربع ساعة، لكن بروج أدرك التعادل بالنيران الصديقة عندما ارتطمت الكرة برأس المدافع جون ستونز وتحولت خطأ داخل شباك فريقه بعدها بدقيقتين.

وأجهز سيتي على ضيفه في الشوط الثاني بثلاثية تناوب على تسجيلها الجزائري رياض محرز (54) ورحيم ستيرلينغ (72) والبرازيلي غابريال جيزوس (90+2).

واستغل مانشستر سيتي تعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه لايبزيغ (2-2) ليرفع رصيده إلى 9 نقاط بفارق نقطة عن النادي الباريسي، في حين احتل كلوب بروج المركز الثالث (4 نقاط) ولايبزيغ المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

