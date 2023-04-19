قاد الإسباني بيب غوارديولا فريقه مانشستر سيتي الإنكليزي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة توالياً بعدما انتهت مباراته مع مضيفه بايرن ميونيخ الألماني بالتعادل 1-1 في إياب ربع النهائي اليوم الأربعاء.

وكان مانشستر سيتي قد انتصر ذهاباً بثلاثية نظيفة جعلت بايرن ميونيخ بحاجة إلى شبه معجزة إياباً.

وظهر بايرن ميونيخ بأداء أفضل إلى حدٍّ ما من لقاء الذهاب لكنه عجز عن إيجاد حلول لصلابة الفريق الإنكليزي، إذ تأثر بالضغط الذي أسفرت عنه نتيجة الذهاب.

وأهدر مانشستر سيتي فرصة افتتاح التسجيل في الشوط الأول عندما أطاح النرويجي هالاند بركلة جزاء فوق المرمى (37).

وعوّض هالاند ما أضاعه بمنح مانشستر سيتي الأفضلية بعد مرتدة مثالية في الشوط الثاني مستفيداً من تمريرة متقنة للبلجيكي دي بروين (57).

وأهدى كيميش بايرن ميونيخ التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والثمانين.

وسيلعب مانشستر سيتي في نصف النهائي مع حامل اللقب ريال مدريد الإسباني في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي.