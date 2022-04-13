وتعرض لاعب أتلتيكو البرازيلي فيلبي للطرد في الدقيقة 89 بعد تدخله العنيف على لاعب سيتي فيل فودين.

وسيكون مان سيتي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا على موعد مع لقاء قمة ضد ريال مدريد في نصف النهائي.

تفاصيل من اللقاء:

- نهاية اللقاء بالتعادل السلبي (0-0) وبتأهل مانشستر سيتي.

- 90+ 12 ضغط خرافي من أتلتيكو مدريد بحثاً عن الهدف لكن مرمى سيتي يتمنع.

- 90 + 8 البلجيكي كاراسكو يسدد حرة مباشرة قوية يبعدها إيدرسون بكل بسالة.

- 90 +6 غوندوغان اقترب أكثر من أي وقت مضى لهز الشباك بانفراده التام مع أوبلاك لكن الأخير قاوم بقوة وأوقف الكرة.

- الحكم الألماني يعطي 9 دقائق كوقت محتسب بدلاً من ضائع.

- دقائق هجومية لاهبة من أتلتيكو مدريد، لم يعكرها سوى اشتباك بين اللاعبين في نصف ملعب أتلتيكو. كلف سافيتش من أتلتيكو وآكي من سيتي إنذارين، وحمراء للاعب أتلتيكو البرازيلي فيليبي الذي تدخل بشكل عنيف على فيل فودين.

- د 87 ستونز يجنّب فريقه مانشستر سيتي هدفاً محققاً بوقوفه أمام تسديدة كونيا. واحدة من أخطر فرص أصحاب الضيافة.

- 82 سيميوني يدخل آخر أسلحته الهجومية بإشراك لويس سواريز.

- د 70 دي بول يسدد هو الآخر بقوة في وقت يزدهر فيه الروخي بلانكوس هجومياً، لكن تسديدة الأرجنتيني تعلو القائم. سيتي غائب هجومياً تماماً في هذا الشوط.

- د 57 غريزمان يهدد بشكل مباشر مرمى سيتي بتسديدة يسراوية مرت بجانب القائم.

- د 55 عشر دقائق تخلى فيها أتلتيكو مدريد عن أي أسلوب دفاعي وانطلق بحثاً عن تعويض هدف الذهاب.

رقم: آخر موسم شهد تواجد 3 أندية إسبانية هو موسم 99-2000

- بداية الحصة الثانية...

- 45+3 نهاية شوط بفرصة حقيقية واحدة لسيتي مقابل أداء "غير مفهوم" من فريق المدرب دييغو سيميوني.

- د 30 القائم الأيمن ينوب عن أوبلاك في التصدي لأخطر فرص اللقاء بقدم غوندوغان. سيتي يحكم قبضته على اللقاء شيئاً فشيئاً.

رقم: "سيتي في آخر أربع مباريات أمام الأندية حقق الفوز".

- انتصف الشوط لا فرص خطرة من الجانبين.

- بعد مرور ربع ساعة، مان سيتي يلعب بوتيرة معتدلة مع الحفاظ بنسبة كبيرة على سيطرته للكرة.

- د 10 عشر دقائق يبدو فيها اللعب مفتوحاً من الجانبين، بطبيعة الحال أتلتيكو لا يناسبه ستايل مباراة الذهاب إطلاقاً، وبدوره مان سيتي يعشق اللعب الهجومي.

- د 01 الحكم الألماني دانيل سببيرت (الذي كان لقاء يوفنتوس وفياريال آخر لقاء أداره في الأبطال) يطلق صافرة البداية.

في المقابل يسعى رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لقلب المعطيات وترجيح كفتهم لبلوغ المربع الذهبي.

تشكيلتا أتلتيكو مدريد ومان سيتي:

● واجه بيب غوارديولا أتلتيكو مدريد خارج ملعبه في ست مناسبات سابقة كمدرب (فاز3 خسر3) ، وكان آخرها الهزيمة 0-1 في دوري أبطال أوروبا عندما كان مسؤولاً عن بايرن ميونيخ في 2015-2016. وستكون هذه أول مباراة لغوارديولا خارج ملعبه في واندا متروبوليتانو.

● ستكون هذه أول مباراة لمانشستر سيتي خارج ملعبه ضد أتلتيكو مدريد في المسابقات الأوروبية - فاز السيتيزنز بثلاث مباريات فقط من مبارياته الـ11 السابقة خارج أرضه ضد الفرق الإسبانية (تعادل1 خسر7) لكن واحدة من تلك المباريات جاءت في رحلتهم الأخيرة تحت قيادة بيب غوارديولا (2-1 ضد ريال مدريد في فبراير 2020).