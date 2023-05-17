وتأهل مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية بعد فوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-1 ليجرّد الفريق الملكي من لقبه ويسجّل حضوره للمرة الثانية في تاريخه في المشهد الختامي لدوري الأبطال.

وسجّل البرتغالي بيرناردو سيلفا (23 و7) والبرازيلي ميليتاو (76) بالخطأ في مرمى فريقه وجوليان ألفاريز (90+1) أهداف مانشستر سيتي.

ويلتقي فريق المدرب بيب غوارديولا في النهائي المقرر على ملعب أتاتورك في إسطنبول في العاشر من يونيو/حزيران المقبل، مع إنتر الإيطالي الذي بلغ هذا الدور على حساب جاره في المدينة الواحدة ميلان بالفوز عليه ذهاباً وإياباً 2-صفر و1-صفر.

وخرج مانشستر سيتي على يد ريال مدريد مرتين في نصف نهائي دوري الأبطال في موسمي 2015-2016 والموسم الماضي، لكن الثالثة كانت ثابتة هذا الموسم لسيتي الذي حل العقدة بفوزٍ مبهر ومستحق.

ويأمل سيتي في إحراز الثلاثية هذا الموسم اذ بات على بُعد انتصار واحد من التتويج بلقب الدوري الانكليزي الممتاز، كما بلغ نهائي كأس إنكلترا حيث يلاقي جاره مانشستر يونايتد في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في لندن في الثالث من يونيو/حزيران المقبل.

أحداث المباراة

د 90+3 - نهاية المباراة بفوز كبير ومستحق لمانشستر سيتي برباعية نظيفة في إياب نصف النهائي، ليتأهل فريق المدرب بيب غوارديولا إلى النهائي لمواجهة إنتر في العاشر من شهر يونيو/حزيران المقبل في اسطنبول.

د 90+1 - البديل الأرجنتيني جوليان ألفاريز يعمّق جراح ريال مدريد بالهدف الرابع!!!! الهدف الرابع لسيتي جاء من 3 بدلاء دفع بهم غوارديولا في الدقائق العشر الأخيرة من المواجهة. فودين استغل الكرة المقطوعة من تشواميني ولعبها لمحرز الذي أعادها إليه قبل أن يختتمها ألفاريز في شابك كورتوا.. خسارة قاسية جداً لريال مدريد في ملعب الاتحاد! سيتي لقّن حامل اللقب درساً قاسياً.

د 89- الأرجنتيني جوليان ألفاريز يحل مكان إيرلينغ هالاند.

د 84 - كيفن دو بروين يترك مكانه لفيل فودن في صفوف سيتي.

د 83 - ريال مدريد يحاول تقليص النتيجة وسيبايوس يسدد على المرمى ولكن إديرسون يتصدى!!

د 80 - دخول الفرنسي تشواميني مكان كامافينغا وفاسكيز مكان كرفاخال وسيبايوس مكان رودريغو في صفوف ريال مدريد.

د 79 - غوارديولا يدفع بالجزائري رياض محرز مكان غوندوغان.

د 75 - هدف لمانشستر سيتي!!!!!!! ركلة حرة ينفذها دو بروين من الناحية اليسرى ويحولها البرازيلي ميليتاو بالخطأ في مرمى فريقه! ثلاثية نظيفة للـ"سيتيزنس" أمام الملكي. دقائق قليلة تفصل مانشستر سيتي عن النهائي.

د 73 - كرة بالكعب جميلة جداً من غوندوغان إلى هالاند داخل منطقة الريال والعملاق النرويجي يسدد لكن كورتوا يتعملق مجدداً في الذود عن مرماه!!

د 70 - أسينسيو يحل مكان توني كروس في صفوف الملكي.

د 62 - كارلو أنشيلوتي يدفع بالألماني أنتونيو روديغر مكان الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش الذي عانى جداً في المواجهة.

د 51 - ركلة حرة يلعبها دافيد ألابا بذكاء ساقطة على مرمى سيتي ولكن الحارس إديرسون يتألق في إخراجها إلى ركنية!!

- انطلاق الشوط الثاني.

45+2 - نهاية الشوط الأول بتقدّم مستحق بهدفين نظيفين لمانشستر سيتي الذي حاصر ضيفه طوال 45 دقيقة. ريال مدريد حصل على فرصة وحيدة فقط جاءت من تسديدة بعيدة المدى لكروس على العارضة.

د 45 - أصحاب الأرض يستعرضون ويواصلون حصارهم لريال مدريد ومحاولات عديدة وخطيرة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول كادت تسفر عن هدف ثالث.

- برناردو سيلفا يصبح أول لاعب يسجل ثنائية خلال الشوط الأول من مباراة نصف نهائية أمام ريال مدريد في مسابقة كأس أبطال أوروبا منذ مانفريد كالتس وهورست هروبيش مع هامبورغ عام 1980

د 37 - بيرناردو سيلفا يسجّل هدفه الثاني ويمنح التقدّم 2-صفر لمانشستر سيتي!!! غريليش على الناحية اليسرى يمرر إلى غوندوغان الذي يسدد على ميليتاو والكرة ترتد منه قبل أن يستغلها البرتغالي برأسه ويرسلها إلى شباك الحارس كورتوا!

د 35 - كرة صاروخية قوية جداً من الألماني توني كروس ترتد من عارضة الحارس إيديرسون!!!!!! تسديدة فاجأت الجميع وكادت أن تعيد المباراة إلى نقطة البداية.

- ريال مدريد بدأ بالخروج من منطقته ويحاول تهديد مرمى سيتي.

د 27 - هالاند وتصويبة من خارج المنطقة تمر قريبة من مرمى كورتوا!! إعصار مانشستر سيتي متواصل..

- دو بروين شارك بـ13 هدفاً في آخر 11 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات.

- دو بروين يصبح أول لاعب يحقق 25 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات خلال موسم واحد مع فريق من الدوري الانكليزي الممتاز منذ خوان ماتا مع تشلسي في 13/2012.

د 23 - والهدف يأتي أخيراً للسيتي! البرتغالي بيرناردو سيلفا يهز شباك ريال مدريد بعد تلقيه تمريرة بينية رائعة من دو بروين إلى داخل منطقة الجزاء!!! سيلفا سدد الكرة بقوة بقدمه اليسرى عجز عنها تماماً كورتوا ! تقدّم مستحق لسيتي بعد هذا الإعصار منذ صافرة البداية.

د 21 - كورتوا يتعملق في التصدي لكرة رأسية محكمة وقوية من هالاند على مقربة منه!! المحاولات الخطرة مستمرة على مرمى الملكي..هل يصمد رجال أنشيلوتي حتى نهاية الشوط الأول؟!

د 18 - تسديدة بعيدة المدى وقوية من كيفن دو بروين تمر قريبة من مرمى ريال مدريد!

د 15 - مانشستر سيتي يحاصر ريال مدريد حتى الآن. سيطرة مطلقة بنسبة استحواذ 79% للـ"سيتيزنس".

د 13 - كاد مانشستر سيتي أن يفتتح التسجيل!!!!!! غريليش يرفع كرة بالمقاس إلى إيرلينغ هالاند أمام المرمى الذي يرتقي ويسدد برأسه ولكن كورتوا يتألق في التصدي حارماً سيتي من هدف محقق!!! يا لها من فرصة!

د 10 - ضغط كبير من رجال المدرب بيب غوارديولا على مرمى الملكي وسط تشجيع متواصل لأنصار سيتي في المدرجات.

د 7 - الإسباني رودري يتقدّم يراوغ داخل منطقة جزاء ريال مدريد ويصوّب على المرمى! لكن الكرة تمر بجانب القائم الأيمن للحارس تيبو كورتوا!

- مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي ينفرد بالرقم القياسي لعدد المباريات لمدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 191 مباراة متقدما على أليكس فيرغوسون (منذ 93/1992).

- مباراة الذهاب في مدريد، كانت انتهت بالتعادل بهدف لمثله. من الصعب التكهن بهوية الفائز في هذه الموقعة التي تبدو فيها الأعصاب مشدودة منذ انطلاقها.

د 1 - الحكم البولندي سيمون مارسينياك يطلق صافرة بداية المباراة التي يحتضنها ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

تشكيلة مانشستر سيتي

Your City XI 🙌



XI | Ederson, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodrigo, Gundogan (C), De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Carson, Phillips, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Foden, Palmer, Lewis#ManCity | #UCL pic.twitter.com/V1GZQTL3vn — Manchester City (@ManCity) May 17, 2023

تشكيلة ريال مدريد