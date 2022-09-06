وسجل هالاند ثنائيته في الدقيقتين 20 و67، وأضاف فيل فودن (58) والبرتغالي روبن دياش (90+2) الهدفين الأخرين.

أحداث المباراة

ودخل إشبيلية المباراة بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام برشلونة على الملعب ذاته نهاية الأسبوع الماضي، لكن الأمور لم تكن أفضل لأنه مني بخسارة أقسى منها أمام منافسه الإنكليزي.

وافتح العملاق هالاند التسجيل مستثمراً كرة متقنة من صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين ليتابعها داخل الشباك.

وبات إرلينغ رابع لاعب يسجل هدفاً في باكورة مبارياته مع 3 فرق على الاقل في دوري الابطال، بعد الإسباني فرناندو موريانتيس (4 فرق) والارجنتيني خافيير سافيولا والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش (3 لكل منهما).

وأضاف سيتي الهدف الثاني بعد تمريرة البرتغالي جواو كانسيلو باتجاه فودن فتلاعب الاخير بأحد المدافعين يميناً ويساراً قبل أن يطلق كرة عانقت الشباك (58).

وأضاف هالاند الهدف الثالث مستغلاً كرة مرتدة من الحارس المغربي ياسين بونو أطلقها فودن (67).

واختتم دياش مهرجان الأهداف في الوقت بدل الضائع.

واستمر إرلينغ في التألق في صفوف سيتي هذا الموسم بعد انتقاله اليه من صفوف بوروسيا دورتموند علماً بانه سجل حتى الان 10 اهداف في 6 مباريات في الدوري الانكليزي الممتاز.

