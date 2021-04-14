وكان مانشستر سيتي فاز بالنتيجة ذاتها الثلاثاء الماضي على أرضه في ملعب الاتحاد في مانشستر وسيواجه في نصف النهائي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أخرج بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب.

وعلى غرار مباراة الذهاب لعب سيتي مع البرتغالي برناردو سيلفا كقلب هجوم "مزيف" بدلاً من إقحام الأرجنتيني سيرخيو أغويرو المصاب لفترات طويلة هذا الموسم أو البرازيلي غابريال جيزوس، في حين قرر المدرب غوارديولا ترك رحيم سترلينغ على مقاعد البدلاء بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

كما فضّل غوارديولا المدافعين كايل ووكر والأوكراني ألكسندر زينتشنكو على الرواقين، ليحل الأخير بدلاً من البرتغالي جواو كانسيلو على مقاعد البدلاء في التغيير الوحيد مع مباراة الذهاب.

في المقابل، اعتمد بوروسيا دورتموند على التشكيلة ذاتها التي خاضت الذهاب مع مدافعه ماتس هوملس وقائده ماركو رويس، في حين قاد هداف المسابقة برصيد 10 أهداف النرويجي إرلينغ هالاند الهجوم لكنه ظل صامتاً عن التسجيل أمام سيتي.

ووضع المدرب إدين ترزيتش ثقته بالواعد أنسغار كناوف الذي أطلق مسيرته مع الفريق الأوّل في سن الـ 19 عاماً.

مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند - لحظة بلحظة

د 90+ 4 - نهاية المباراة بفوز مستحق لمانشستر سيتي الذي قلب الطاولة على مضيفه وكرر فوزه بنفس النتيجة كما فعل في الذهاب.

د 75 - هدف لمانشستر سيتي!!!!!!!! تسديدة قوية من فودن تصطدم بالقائم وتخدع هيتز وتستقر في الشباك!!!!!

د 74 - حارس دورتموند هيتز يتعملق وينقذ مرماه من هدف محقق اثر مهرجان من النجم البلجيكي دي بروين وسط لاعبي دورتموند !

د 69 - ركلة حرة من ماركو رويس يرتقي لها المدافع مات هوميلز من أمام كايل ولكر إلا أن كرته الرأسية تعلو مرمى دورتموند.

د 59 - ركنية من فيل فودين من الناحية اليسرى ورودري يحول الكرة إلى المرمى لكن الحارس هيتز يبعدها ببراعة!

- هذا الهدف هو الأول لمحرز في دوري أبطال أوروبا منذ 18 أيلول/سبتمبر 2019 أمام شاختار دونيتسك، وأصبح محرز بالتالي أول لاعب جزائري يسجل في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال منذ انطلاق المسابقة عام 1992.

د 55 - هدف لمان سيتي!!!!!!! رياض محرز يعادل النتيجة من ركلة جزاء!!!!!!! الحكم الإسباني احتسب ركلة الجزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو (VAR) للتحقق من لمس الكرة لذراع ايمري كان. سيتي هو المتأهل الآن.

د 50 - ضغط كبير من لاعبي المدرب بيب غوارديولا منذ انطلاق الشوط الثاني وهجمات متواصلة على المرمى الألماني وكرة ماكرة من الأوكراني زينشينكو ينقذها الحاريس هيتز.

د 46 - انطلاق الشوط الثاني.

د 45 - نهاية الشوط الأول من المباراة بتقدّم بوروسيا دورتموند بهدف دون مقابل على مانشستر سيتي الذي عليه تسجيل هدف على الأقل من أجل نيل بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة.

د 32 - فودن يتوغل على الجهة اليسرى للمنطقة وتمريرة خلفية يتابعها الجزائري رياض محرز بالقدم اليسرى ويتصدى بيلينغهام بالتكافل مع حارسه السويسري مارفن هيتز!!!

د 25 - كاد البلجيكي كيفن دو بروين أن يعادل النتيجة لسيتي من تصويبة داخل منطقة الجزاء مستغلاً تردد المدافع الإسباني ماتيو موري في التشتيت إلا أن كرته ارتدت من العارضة!! فرصة كبيرة جداً تضيع للـ"سيتيزنس"!!

- جود بيلينغهام يصبح بالتالي أصغر لاعب يسجل في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا منذ بويان كركيتش لبرشلونة أمام شالكه في نيسان/أبريل 2008 (17 عاما و289 يوما)، كما بات أصغر لاعب إنكليزي يسجل في المسابقة عن عمر 17 عاما و289 يوما

د 15 - هدف!!!!!!!!!!!!!!! دورتموند يسجّل!!!!! الإنكليزي اليافع جود بيلينغهام البالغ 17 عاماً يهز شباك سيتي من تسديدة قوية بقدمه اليمنى عجز عنها تماماً الحارس البرازيلي اديرسون مستغلاً كرة مرتدة من الدفاع داخل منطقة الجزاء! بيلينغهام سجّل أول هدف له في دوري الأبطال وبات أصغر لاعب يسجل لدورتموند في المسابقة.

د 10 - عشر دقائق هادئة حتى الآن، اللعب منحصر في وسط الملعب من دون أي محاولة جدية على المرميين.

د 1 - الحكم الإسباني كارلوس دل سيرو غراندي يطلق صافرة بداية المباراة بين بوروسيا دورتموند وضيفه مانشستر سيتي في سيغنال ادينوا بارك". الفريق الإنكليزي كان فاز ذهاباً على أرضه (2-1) والألمان بحاجة للفوز بهدف نظيف من أجل العبور إلى المربع الذهبي.

تشكيلة بوروسيا دورتموند

تشكيلة مانشستر سيتي