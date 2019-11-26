أقيمت المباراة في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة وافتتح الألماني إلكاي غوندوغان التسجيل للفريق المضيف في الدقيقة 56 قبل أن يتعادل مانور سولومون لشاختار في الدقيقة 69.

وشهدت المجموعة ذاتها تحقيق أتالانتا للفوز الأول في تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال حيث تغلب على ضيفه دينامو زغرب بهدفين نظيفين أحرزهما كل من لويس مورييل من ركلة جزاء في الدقيقة 27 وأليخاندرو غوميز في الدقيقة 47، ورغم فوزه استمر أتالانتا في المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل و3 هزائم فيما يحتل حالياً زغرب المركز الثالث المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي برصيد 5 نقاط.

واختلطت تماماً أوراق المجموعة الثالثة واحتدمت الجولة السادسة والأخيرة إذ ستشهد استقبال دينامو زغرب لمانشستر سيتي بينما يحل أتالانتا ضيفاً على شاختار الثاني ب6 نقاط، وتمتلك جميع الفرق آمال اقتناص البطاقة الثانية المؤهلة إلى دور الستة عشر.