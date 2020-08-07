وسجل لمانشستر سيتي الدولي الإنكليزي رحيم ستيرلينغ 9، والدولي البرازيلي غابرييل جيسوس 68، فيما وقع على هدف ريال مدريد الوحيد الفرنسي كريم بنزيمة 28.

واستغل سيتي خطأين من مدافع الفريق الملكي رافاييل فاران الذي لم يكن في يومه إطلاقاً بغياب كابتن الفريق وشريكه في الخط الخلفي سيرخيو راموس.

ولم يظهر بشكل جيد في تشكيلة زيدان إلا مواطنه بنزيمة الذي عدا عن الهدف حاول أكثر من مرة تهديد مرمى أيدرسون.



نهاية المباراة بفوز وتأهل مانشستر سيتي (2-1).

(86) ديفيد سيلفا يسدد حرة مباشرة رائعة لكنه تحيد عن هدفها.

غابرييل جيسوس هو ثاني لاعب يسجل في مباراتي الذهاب والإياب ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بعد رود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد في 2002-03

(68) هدف من غابرييل جيسوس مقدم هدية من الفرنسي فاران عندما حاول إعادة الكرة لحارسه كورتوا لكن الدولي البرازيلي كان قد سيطر على الكرة ولعبها في مرمى ريال.

(65) جيسوس يلتف حول نفسه ويسدد بقوة لكن كورتوا ينقذ مرمى مدريد.

(64) مجدداً الفرنسي كريم بنزيمة يشكل الخطورة على مرمى سيتي حين سدد بقوة لكن أيدرسون أمسكها.

بداية الشوط الثاني من حيث السيطرة لريال مدريد ولكن من حيث الخطورة لسيتي، الذي لو استمر بالغياب عن الحسم لوضع نفسه في مأزق كبيرة.

(47) دي بروين يمرر كرة على طبق من ذهب لرحيم لكن الأخير لا يحسن هز الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية شوط أول رائع بالتعادل (1-1)

(42) هفوة كبيرة من كورتوا يمرر بالخطأ لدي بروين الذي بدوره قدمها لفودين لكنالأخير سدد بجانب القائم.

(37) كورتوا يتصدى لكرة خطيرة من كانسيلو.

(28) هدف التعادل، عرضية مرفوعة متقنة من رودريغو إلى رأس كريم بنزيمة القناص الذي أوضعها بحرفية هائلة.

فاز ريال مدريد في 5 من مبارياته الـ 11 خارج أرضه في إنكلترا في دوري الأبطال (ف 5 ت 3 خ 3) محققاً الفوز ضد 4 فرق (مان يونايتد، ليدز يونايتد، ليفربول وتوتنهام). فقط فريقان فازا ضد 5 فرق مختلفة في إنكلترا في البطولة – بايرن ميونخ (5) وبرشلونة (7).

(20) كريم بنزيمة يسدد كرة قوية لكن إيدرسون ينقذها. أول فرص الميرنغي.

خمس دقائق هجومية من سيتي أربكت دفاعات الميرنغي بعد الهدف وكادت أن تمنح أصحاب الأرض مضاعفة النتيجة.

الهدف رقم 100 لرحيم سترلينج مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات

(09) هدف لمانشستر سيتي، مدافع مدريد الفرنسي فاران يرتكب خطأً فادحاً يستغله الدولي البرازيلي غابرييل جيسوس ويستخلص الكرة منه ويمررها لرحيم ستيرلينغ الذي يوضعها بسهولة في المرمى.

(05) بداية جيدة من سيتي كأنه يبحث عن هدف مبكر يريح فيه جماهيره من خلف الشاشات ومدربه من على مقاعد الاحتياط.

(01) الحكم الألماني فيليكس بريتش يطلق صافرة بداية المباراة

تشكيلة كل من ريال مدريد ومانشستر سيتي