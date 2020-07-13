وألغت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" القرار الذي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سابقاً بحرمان مانشستر سيتي من المشاركات الأوروبية لموسمين وتغريمه 30 مليون يورو، إذ اكتفت بالغرامة المالية التي خفضت إلى 10 ملايين يورو.



وجاء في بيان نشر على موقع مانشستر سيتي الإنكليزي اليوم الإثنين: "مع أن نادي مانشستر سيتي ومستشاريه القانونيين لم يبحثوا بعد القرار الكلي لمحكمة التحكيم الرياضي (كاس)، إلا أنّ النادي يرحب بنتائج القرار الصادر هذا اليوم".

وأضاف سيتي أنّ القرار الصادر: "يؤيد موقف نادي مانشستر سيتي والأدلة التي تمكن من تقديمها، ويتقدم النادي بالشكر لأعضاء لجنة التحكيم على جهودهم والإجراءات القانونية التي تمت مراعاتها".

وسيتمكن مانشستر سيتي من المشاركة الأوروبية بشكل رسمي في الموسم المقبل بموجب القرار خاصة وأنّه ضمن التأهل إلى مسابقة أبطال أوروبا بابتعاده بفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد الخامس الذي تبقى له أربع مباريات في الدوري الممتاز.

