الفريق الإنكليزي يفتقد اللقبَ القاري في خزائنه ويسعى رفقة مدربه الإسباني جوزيب غوارديولا الى المضي قدما في البطولة القارية العريقة لكن المشوار مازال طويلاً، حيث يرغب الـ"سيتيزينس" في تحقيق نتيجة جيدة تمهد له العبور إلى النهائي غير أن المهمة تبدو صعبة في ظل انتعاشة الفريق الملكي الذي يعيش على ايقاع التتويج بلقب الدوري الاسباني الذي يفصله عنه مجرد نقطة وحيدة.

هذا وبإمكان مشاهدينا متابعة مباراة ذهاب نصف نهائيّ دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد هذا الثلاثاء عند السّاعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على beIN SPORTS 1 PREMIUM.