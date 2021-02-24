هزّ برناردو سيلفا الشباك وصنع هدفا آخر ليقود مانشستر سيتي للفوز 2-صفر على بوروسيا مونشنغلادباخ في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

لم يخسر سيتي، الذي مدّد سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 19 مباراة، في آخر 26 مباراة ويملك أفضلية كبيرة قبل مباراة الإياب في 16 أذار/مارس في مانشستر بعدما افتتح سيلفا التسجيل بضربة رأس من تمريرة جواو كانسيلو العرضية في الدقيقة 29.

وحوّل اللاعب البرتغالي تمريرة أخرى من كانسيلو بضربة رأس ليضعها البرازيلي غابريال جيسوس في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 65.

وشارك المهاجم سيرخيو أغويرو كبديل بعد غياب طويل عن فريق المدرب غوارديولا الذي انتصر في آخر 12 مباراة خارج ملعبه بجميع المسابقات ليحقق رقما قياسيا لفريق إنكليزي ينافس في دوري الأضواء.

وأقيمت المباراة في العاصمة المجرية بودابست بسبب قيود السفر في ألمانيا لمكافحة تفشي عدوى فيروس كورونا.

تفاصيل المباراة

وشهد الشوط الأول فرصاً خطيرة عدة، لم تثمر من جانب الإنكليز في بادئ الأمر، وسط تراجع دفاعي للفريق الألماني.

وكانت الفرصة الأولى في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عبر فيل فودين، وصلت سهلة بين يدي يان سومير.

وطالب لاعبو سيتي بركلة جزاء، بعد تدخل على رحيم ستيرلينغ (27) لكن حكم المباراة لم يحتسب شيئاً.

لكن الدقيقة 29 كانت موعداً لافتتاح التسجيل من قبل الـ"سيتيزنس" بهدف برتغالي خالص، برأسية جميلة من سيلفا بعد تمريرة أمامية طويلة ساقطة من مواطنه جواو كانسيلو.

وقال سيلفا بعد المباراة "لقد كانت مباراة جيدة، لقد تحكمنا بالإيقاع، حاولنا ألا نرتكب أخطاء غبية من شأنها أن تكلفنا هدفاً وتعقد الأمور".

وأضاف "علينا أن نحافظ على تركيزنا في مباراة الإياب، فقد أتيحت لهم فرص الليلة وأظهروا أنهم قادرون على التسجيل".

وفي الشوط الثاني لم يتغير الكثير، وواصل سيتي الضغط، حتى تمكن رجال الإسباني جوسيب غوارديولا من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 65، عندما رفع كانسيلو عرضية، وصلت إلى سيلفا الذي هيأها برأسه لجيسوس ليكملها مباشرة في المرمى بنجاح.

وأجرى غوارديولا التبديل الأول للسيتي في الدقيقة 69، بنزول الجزائري رياض محرز بدلاً من ستيرلينغ.

وفي مشهد مشابه للهدف الثاني، أرسل كانسيلو عرضية لإيلكاي غوندوغان داخل منطقة الجزاء (78)، ليمهدها الألماني بالرأس لفودين، لكنه سدد أعلى العارضة.