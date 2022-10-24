الفريق الإنكليزي الذي أمّن تأهله منذ الجولة الفائتة إلى ثمن النهائي سيسعى لتأمين صدارته، حيث ان انتصاره يعني حسم الصدارة دون انتظار الجولة السادسة، هذا ومن المتوقع أن يقوم جوزيب غوارديولا بإراحة العديد من نجومه على رأسهم إيرلينغ هالاند، على اعتبار أن السيتي تنتظره مباراة صعبة في الدوري الإنكليزي الممتاز ضد ليستر السبت المقبل، وهو الذي بات قريباً من المتصدر آرسنال.

