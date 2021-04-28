مانشستر سيتي يحل ضيفاً ثقيلاً على باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS April 28, 2021 11:28 2:57 دقيقة يتوجه مانشستر سيتي إلى باريس وهو يُمني النفس بتحقيق نتيجةٍ تساعده في الوصول إلى أول نهائي له في دوري الأبطال لكن غوارديولا يبقى حذراً من خطورة المنافس ولاعبيه. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 1:17 دقيقة شعلة أولمبياد طوكيو تصل مقاطعة كاغوشيما 0:43 دقيقة فينغر: "لقاء العودة سيكون صعباً على تشيلسي" 2:57 دقيقة مانشستر سيتي يحل ضيفاً ثقيلاً على باريس سان جيرمان 3:35 دقيقة سان جيرمان يتطلع لتحقيق نتيجة مطمئنة قبل الإياب 1:36 دقيقة أزبيليكويتا: "قدّمنا مباراة جيدة" 1:31 دقيقة توخيل: "كنّا الطرف الأفضل في الشوط الأول" 1:14 دقيقة مارسيلو يعترف: "واجهنا صعوبات أمام تشيلسي" 2:37 دقيقة ماذا قال "محمود" عن مجموعة العراق في كأس العرب ؟ 1:29 دقيقة حسين جنيح "مجموعتنا متوازنة" 1:32 دقيقة ناصر الخاطر: "كأس العرب خير استعداد لمونديال 2022"