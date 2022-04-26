انتصر مانشستر سيتي الإنكليزي بصعوبة بالغة على ضيفه ريال مدريد الإسباني 4-3 يوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي مبكراً بهدفي البلجيكي دي بروين والبرازيلي غابرييل جيسوس (2 و11) قبل أن يأتي الرد من الفرنسي كريم بنزيمة (33).

وعاد فودين ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية بفارق هدفين (53) لكن البرازيلي فينيسيوس جونيور ردّ سريعاً (55).

وفي الوقت الذي انتظر به ريال مدريد التعديل أتى الدور على البرتغالي برناردو سيلفا ليضيف الهدف الرابع من تسديدة قوية (74)، إلا أنّ بنزيمة ترجم ركلة جزاء ببراعة ليختتم أهداف المواجهة (82).

وتصدر بنزيمة لائحة هدافي المسابقة بـ14 هدفاً كما رفع رصيده إلى 41 هدفاً في 41 مباراة في جميع المسابقات.

مباراة ريال مدريد وسيتي - التغطية الخاصة

نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 4-3.

(85) الحظ يعاند سيتي في مناسبتين خلال دقيقة واحدة.

هدف (82): بنزيمة يسجل الهدف الثاني له والثالث لريال مدريد من ركلة جزاء.

(78) مودريتش يجرب حظه بتسديدة تخطئ مرمى سيتي.

(76) محرز يتلاعب بدفاع ريال مدريد ويسدد بجوار المرمى.

هدف (74): البرتغالي برناردو سيلفا يباغت ريال مدريد بتسديدة رائعة.

(67) الإسباني لابورت اقترب من إضافة الهدف الرابع إلا أنّ تمركز كورتوا في المكان المناسب أبقى ريال في أجواء اللقاء.

(62) محاولة جدّية قادها الكرواتي مودريتش بهدف التعديل لكن دفاع سيتي يبقي الأمور على حالها.

(57) ضربة رأس من البرازيلي ميلياتو بين يدي إيدرسون.

هدف (55): فينيسيوس يرد بسرعة ويذلل الفارق لتصبح النتيجة 3-2 لصالح سيتي.

هدف (53): سيتي يستفيد من سلاح الكرات العرضية مرة أخرى وفودين يضيف الهدف الثالث بضربة رأس.

(47) مجهود رائع من رياض محرز الذي يسدد في القائم، وفودين يكمل الكرة لكن كارفاخال يبعد الخطر.

انطلاق الشوط الثاني.

الشوط الثاني

(45+1) كارفاخال يبعد خطورة آخر فرص الشوط الأول من أمام مرمى ريال مدريد بعد عرضية من محرز.

(40) كورتوا يمنع رياض محرز من إضافة الهدف الثالث.

(35) البرازيلي رودريغو يهدد مرمى سيتي مجدداً ومواطنه يتصدى.

هدف (33): الفرنسي كريم بنزيمة يذلل الفارق بتسديدة ذكية.

(30) ضربة رأس من ألابا تمر بجوار مرمى البرازيلي إيدرسون.

(29) فينيسيوس يفشل باستغلال خطأ دفاعي آخر ومرتدة خطيرة من سيتي تنتهي بتسديدة من فودين تنحرف عن المرمى.

(26) شباك ريال مدريد تهتز من الخارج بعد تسديدة محرز القوية.

(18) ظهور أول لريال مدريد بتسديدة من البرازيلي فينيسيوس جونيور تبعد إلى ركنية.

(15) النمسوي ألابا ينقذ ريال مدريد من الهدف الثالث بقطعه كرة عرضية خطرة.

الهدف الأول الذي سجله دي بروين مع الدقيقة الثانية (93) كان أسرع هدف يتلقاه ريال مدريد في المسابقة هذا الموسم.

هدف (11): البرازيلي جيسوس يضيف الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي مستفيداً من غياب التغطية الدفاعية.

(5) ريال مدريد كاد يعدل النتيجة بعد خطأ دفاعي لكن غياب اللمسة الأخيرة يبقي الأمور على حالها.

هدف (2): البلجيكي دي بروين يستغل تمريرة الجزائري رياض محرز ويضع مانشستر سيتي في المقدمة بضربة رأس جميلة.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الرسمية لكل من ريال مدريد ومانشستر سيتي