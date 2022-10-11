يأمل بوروسيا دورتموند في تجديدِ فوزهِ على ضيفهِ إشبيلية وانتظار فوز مانشستر سيتي على كوبنهاغن ليضمنَ تأهلَهُ إلى ثمن النهائي.

دورتموند وبعد فوزهِ في الجولةِ الماضية على إشبيلية بالذات بأربعةِ أهدافٍ لواحد، يحتلُ المركزَ الثاني بستِ نقاط ويحتاجُ للفوزِ في مباراتهِ القادمة مع فوز مانشستر سيتي للتأهل إلى دور الستة َعشر، فيما سينعشُ انتصارَ إشبيلية آمالَه في المنافسةِ على بطاقةِ التأهل، حيث سيصبحُ رصيدُه أربع نقاط.

مواجهة بوروسيا دورتموند وضيفه إشبيلية ستقام مساء الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وستبث عبر قناة beIN SPORTS XTRA 1 .

ولحساب المجموعة ذاتها يواجه مانشستر سيتي ضيفه كوبنهاغن.

الفريقُ الإنكليزي الذي يحتل صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة يسعى إلى حسم ِتأهله من خلال تحقيقه للفوز أمام مستضيفهِ الدنماركي ويغيبُ عن قائمة غوارديولا كل من جون ستونز وكايل ووكر وكالفين فيليبس، في حين يريدُ كوبنهاغن الاستفادة َ من عاملي الملعب والجمهور لتحقيق أول فوز والابقاءِ واحياءِ آمالهِ الضئيلة في المنافسةِ على احدى أوراق التأهل.

مواجهة مانشستر سيتي وضيفه كوبنهاغن ستقام مساء الثلاثاء في الساعة 19:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة وستبث عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.