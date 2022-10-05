ويأتيكم اللقاء مباشرةً وحصرياً الساعة 10 ليلاً بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS XTRA1 HD.

أرقام ممهدة للقاء:

- تواجه مانشستر سيتي وكوبنهاغن آخر مرة في كأس الاتحاد الأوروبي 2008-2009 ، حيث فاز سيتي 4-3 في مجموع المباراتين بفضل الفوز 2-1 في مباراة الإياب عن طريق ثنائية كريغ بيلامي.

- سجل كوبنهاغن هدفاً واحداً فقط في ست مباريات في دوري أبطال أوروبا ضد خصوم إنكليزيين (فاز1 تعادل2 خسر3) وكان هذا الهدف هو هدف الفوز من ماركوس ألباك في الفوز 1-0 على مانشستر يونايتد في نوفمبر 2006.

- هذه هي أول مباراة لمانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا ضد فريق دانماركي. لقد تغلبوا على 14 فريقاً من أصل 15 دولة واجهوها سابقاً، وفشلوا فقط ضد الفرق الاسكتلندية (ت2).

- فاز كوبنهاغن بمباراة واحدة فقط من مبارياته العشر السابقة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا (ت2 خ7)، حيث تغلب على كلوب بروج في مباراته الأخيرة في دور المجموعات في 2016-17. سجل الفريق الدانماركي خمسة أهداف فقط في هذه المباريات الـ10، بينما فشل في التسجيل على الإطلاق في ست منها.

- لم يخسر مانشستر سيتي في آخر 21 مباراة على أرضه في دوري أبطال أوروبا (ف19 ت2)، وهي سلسلة بدأت بفوز 6-0 على شاختار دونيتسك في نوفمبر 2018. وكان آخر فريق إنطليزي يخوض مسيرة أطول دون هزيمة على أرضه في المسابقة هو مانشستر يونايتد بين عامي 2005 و2009 (23 مباراة).



- سجل إيرلينغ هالاند 26 هدفاً في 21 مباراة في دوري أبطال أوروبا، يسجل كل 62 دقيقة في المتوسط، وهو أفضل معدل لأي من اللاعبين ال 60 الذين سجلوا أكثر من 20 هدفاً في المسابقة. اللاعب الذي يحتل ثاني أفضل معدل هو ماريو غوميز، الذي سجل هدفاً كل 102 دقيقة. وعادل هالاند بالفعل مجموع أهداف غوميز في دوري أبطال أوروبا بواقع 26 هدفاً على الرغم من أنه خوضه 1000 دقيقة أقل منه.

