ماركينيوس: واجهنا فريقاً ممتازاً لكننا صمدنا وتأهلنا من قبل beIN SPORTS March 10, 2021 23:07 1:25 دقيقة أكد البرازيلي ماركينيوس أن فريقه باريس سان جيرمان واجه منافساً قوياً حين تعادل مع برشلونة 1-1 إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وبلغ النادي الباريسي ربع نهائي الأبطال حين استفاد من تفوقه الكبير ذهاباً 4-1. مقابلات ماركينيوس دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان برشلونة -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة الرجاء يخرج من امتحان نامونغو بنجاح 0:33 دقيقة بيراميدز يحقق فوزاً كبيراً 0:28 دقيقة حمزة لحمر يقود النجم الساحلي للفوز على دياراف 3:41 دقيقة أتلتيكو يعبر من بيلباو ويوسع الفارق عن برشلونة 6:21 دقيقة مانشستر سيتي يعزز ريادته في ليلة تألق رياض محرز 0:29 دقيقة راشفورد لن يشارك أمام ميلان 2:19 دقيقة فيدرر: "أنا سعيد بعودتي إلى الملاعب" 0:45 دقيقة فيدرر يستهل عودته ببلوغ ربع النهائي 0:32 دقيقة تقارير: برشلونة يتقدّم بعرض لضمّ نجم "سيتي" أغويرو 0:46 دقيقة إعادة انتخاب باخ رئيساً للجنة الأولمبية الدولية