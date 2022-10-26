ماركوس ألونسو: "علينا طي صفحة دوري الأبطال" من قبل beIN SPORTS October 27, 2022 00:01 1:06 دقيقة يعتقد ماركوس ألونسو مدافع برشلونة أن على فريقه طي صفحة دوري أبطال أوروبا بعد الخروج للمرة الثانية توالياً من دور المجموعات. مقابلات بايرن ميونيخ برشلونة ماركوس ألونسو -آخر الفيديوهات 1:06 دقيقة ماذا قال كلوب بعد التأهل إلى ثمن النهائي ؟ 1:47 دقيقة أوبلاك: "كانت ليلة صعبة" 1:06 دقيقة ماركوس ألونسو: "علينا طي صفحة دوري الأبطال" 1:18 دقيقة ماذا قال مهدي طارمي بعد تسجيله ثنائية لبورتو؟ 5:29 دقيقة توتنهام يحافظ على الصدارة والحسم يتأجل 4:01 دقيقة ثلاثية بافارية في كامب نو تعمق جراح برشلونة 3:25 دقيقة نابولي يواصل نتائجه الملفتة بفوز باهر على رينجرز 1:24 دقيقة صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول 3:16 دقيقة ليفربول "صلاح" يعبر إلى ثمن نهائي دوري الأبطال 6:18 دقيقة تعادل أتليتيكو وليفركوزن يمنح بورتو تذكرة العبور