مارش: ثقته كبيرة في اللاعبين رغم صعوبة المهمة December 9, 2019 20:04 0:38 دقيقة قبل مواجهة ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا قال مدرب زالتسبورغ جيسي مارش إن ثقته كبيرة في اللاعبين رغم صعوبة المهمة سيما وأن الفريق الإنكليزي سيبحث عن التسجيل وحسم التأهل. مقابلات ليفربول -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة مونتيري المكسيكي يصل الدوحة 4:37 دقيقة من ليفربول إلى الدوحة 0:37 دقيقة حضور كثيف للجماهير البحرينية في نهائي الخليجي 1:03 دقيقة خليجي 24: نسخة قياسية في الجوائز المالية 0:44 دقيقة إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركات الدولية 3:39 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 16 3:25 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 15 3:20 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 3:15 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 1:39 دقيقة ديفيس يعزز صدارة ليكرز بخمسين نقطة في سلة مينيسوتا