مارسيلو يرى أنّ الحظوظ متساوية في نهائي دوري أبطال أوروبا May 27, 2022 22:42 0:27 دقيقة أكد البرازيلي مارسيلو قائد ريال مدريد أن الحظوظ متساوية بين طرفي النهائي مشيراً إلى ضرورة تقديم أفضلِ مستوى في هذه المباراة من أجل الفوز باللقب. مقابلات دوري أبطال أوروبا مارسيلو ريال مدريد -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة مارسيلو ييشير لتساوي الحظوظ في نهائي دوري الأبطال 0:26 دقيقة بومان يفوز بالمرحلة التاسعة عشرة من طواف إيطاليا 0:27 دقيقة منتخب البرتغال يبدأ تحضيراته لمواجهة إسبانيا 0:46 دقيقة وجوه جديدة في قائمة منتخب مصر 2:45 دقيقة برشلونة يعمل على تغيير الصورة في الموسم المقبل 9:04 دقيقة آخر التطورات قبل مباراة ريال مدريد وليفربول 17:41 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بريال مدريد قبل النهائي 1:18 دقيقة دجوكوفيتش يواصل بثقة مشواره في رولان غاروس 3:06 دقيقة ما هي كلمة السر للياقة لاعبي ريال مدريد العالية؟ 22:31 دقيقة كلوب يؤكد فخره بلاعبي ليفربول ويشدد على قوة ريال