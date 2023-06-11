مارتينيز ودامفريز..خيبة وفخر من قبل beIN SPORTS June 11, 2023 15:13 1:17 دقيقة عبر الثنائي لاوتارو مارتينيز ودينزيل دامفريز عن خيبة أملهما بعد التفريط في الفرص وعدم التمكن من إحراز هدف وأكدا في الوقت ذاته أن الفريق كلَه فخور بكل ما قدمه هذا الموسم. مقابلات دوري أبطال أوروبا لاوتارو مارتينيز دينزل ديمفريس -آخر الفيديوهات 4:05 دقيقة جماهير مانشستر سيتي تعيش ليلة تاريخية لا تنسى 2:16 دقيقة جماهير إنتر تشيد بأداء فريقها رغم خسارة اللقب 1:17 دقيقة مارتينيز ودامفريز..خيبة وفخر 1:07 دقيقة غوارديولا يثني على إنتر 0:30 دقيقة الوداد والأهلي: التغطية الخاصة 3:07 دقيقة الأهلي المصري ينهي تحضيراته بصفوف مكتملة 2:39 دقيقة كواليس نهائي دوري أبطال أوروبا 2:34 دقيقة التركيز عنوان تدريبات الوداد قبل الموقعة الكبرى 1:01 دقيقة إنزاغي: "لم نستحق الخسارة.. هذه هي كرة القدم" 1:15 دقيقة فودين: "فوز مانشستر سيتي باللقب حلم تحقق"