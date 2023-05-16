مارتينيز: "خوض النهائي هو بمثابة حلم" من قبل beIN SPORTS May 16, 2023 23:32 1:58 دقيقة عبّر مهاجم إنتر، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عن سعادته بالفوز على ميلان بهدف من توقيعه في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن خوض النهائي هو بمثابة حلم بالنسبة له. مقابلات إنتر دوري أبطال أوروبا لاوتارو مارتينيز -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة كيروش فخور بتوليه مهمة تدريب العنابي 1:58 دقيقة مارتينيز: "خوض النهائي هو بمثابة حلم" 1:49 دقيقة مالديني: "يجب أن نستعيد عافيتنا الذهنية والنفسية" 1:50 دقيقة لوتن يتأهل إلى نهائي ملحق الصعود للدوري الممتاز 3:03 دقيقة إنتر يكرر فوزه على ميلان ويبلغ نهائي دوري الأبطال 34:24 دقيقة المؤتمر الصحفي لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي 1:28 دقيقة دجوكوفيتش يبلغ ربع نهائي بطولة روما للماسترز 8:46 دقيقة ووكر: جاهزون لحفر اسمنا في تاريخ البطولة 0:25 دقيقة برشلونة يعلن رحيل مديره الرياضي جوردي كرويف 11:42 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لبيب قبل لقاء ريال مدريد