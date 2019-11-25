ماذا قال مورينيو قبل أول مواجهة له في دوري الأبطال بقيادة توتنهام؟ من قبل beIN SPORTS November 25, 2019 14:42 19:50 دقيقة أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام أنه يطمح للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في مسيرته بعدما توج بها مرتين من قبل، مشيرا إلى أن فريقه يفكر الآن في تجاوز دور المجموعات أولا. مقابلات توتنهام هوتسبير دوري أبطال أوروبا جوزيه مورينيو أولمبياكوس اليوناني -آخر الفيديوهات 19:50 دقيقة ماذا قال مورينيو قبل مواجهة أولمبياكوس؟ 6:47 دقيقة المؤتمر الصحفي لريال مدريد قبل مواجهة سان جيرمان 17:30 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب الإمارات قبل مواجهة اليمن 0:28 دقيقة كلوب: سنحاول الفوز بدوري الأبطال لاكن الأمر صعب 0:28 دقيقة منتخب الإمارات يصل إلى الدوحة 16:15 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب العراق قبل مواجهة قطر 4:01 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 3:46 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 3:41 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 15:47 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب قطر قبل مواجهة العراق