ماذا قال مهدي طارمي بعد تسجيله ثنائية لبورتو؟ من قبل beIN SPORTS October 26, 2022 23:53 1:18 دقيقة كان الإيراني مهدي طارمي أحد نجوم فريقه بورتو البرتغالي خلال الفوز العريض على كلوب بروج البلجيكي 4-0، في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. مقابلات دوري أبطال أوروبا بورتو مهدي طارمي -آخر الفيديوهات 1:06 دقيقة ماذا قال كلوب بعد التأهل إلى ثمن النهائي ؟ 1:47 دقيقة أوبلاك: "كانت ليلة صعبة" 1:06 دقيقة ماركوس ألونسو: "علينا طي صفحة دوري الأبطال" 1:18 دقيقة ماذا قال مهدي طارمي بعد تسجيله ثنائية لبورتو؟ 5:29 دقيقة توتنهام يحافظ على الصدارة والحسم يتأجل 4:01 دقيقة ثلاثية بافارية في كامب نو تعمق جراح برشلونة 3:25 دقيقة نابولي يواصل نتائجه الملفتة بفوز باهر على رينجرز 1:24 دقيقة صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول 3:16 دقيقة ليفربول "صلاح" يعبر إلى ثمن نهائي دوري الأبطال 6:18 دقيقة تعادل أتليتيكو وليفركوزن يمنح بورتو تذكرة العبور