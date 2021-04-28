ماذا قال فينغر بعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي؟ من قبل beIN SPORTS April 28, 2021 23:38 2:02 دقيقة شاهد ما قاله أرسين فينغر، محلل قنواتنا، حول أسباب هزيمة باريس سان جيرمان وفوز مانشستر سيتي. مقابلات دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان آرسين فينغر مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 1:17 دقيقة رياض محرز: "تفوّقنا على منافسنا في الشوط الثاني" 1:39 دقيقة ماركينيوس: "تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة" 1:26 دقيقة دي بروين: "كنت محظوظاً بذلك الهدف" 1:47 دقيقة غوارديولا: "أمامنا مباراة صعبة في الإياب" 2:02 دقيقة فينغر يتحدّث عن مباراة سان جيرمان والـ"سيتي" 4:06 دقيقة "سيتي" يكسب الأسبقية أمام "سان جيرمان" 1:17 دقيقة شعلة أولمبياد طوكيو تصل مقاطعة كاغوشيما 0:43 دقيقة فينغر: "لقاء العودة سيكون صعباً على تشيلسي" 2:57 دقيقة مانشستر سيتي يحل ضيفاً ثقيلاً على باريس سان جيرمان 3:35 دقيقة سان جيرمان يتطلع لتحقيق نتيجة مطمئنة قبل الإياب