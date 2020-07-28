ماذا قال رافانيللي عن مواجهة يوفنتوس وليون ؟ July 28, 2020 11:31 1:07 دقيقة أكد فابريتسيو رافانيللي نجم يوفنتوس الأسبق أن مباراة فريق السيدة العجوز في دوري الأبطال أمام ليون في إياب ثمن النهائي ستكون صعبة للغاية بسبب الغيابات الوازنة في الفريق وخصوصا ديبالا. مقابلات دوري أبطال أوروبا يوفنتوس ليون فابريتسيو رافانيللي -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة جوائز مالية قياسية في كأس العرب 0:47 دقيقة استمرار تجربة الحضور الجماهيري المحدود في فرنسا 4:39 دقيقة هل يتغيّر نظام الدوري الإيطالي الموسم المقبل ؟ 0:31 دقيقة إصابة مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز بفيروس كورونا 1:12 دقيقة تشافي يؤكد "هدفي الرئيسي دائما هو تدريب برشلونة" 1:07 دقيقة ماذا قال رافانيللي عن مواجهة يوفنتوس وليون ؟ 0:41 دقيقة يوفنتوس يكشف عن طبيعة إصابة ديبالا 1:27 دقيقة فياريال يقدّم مدربه الجديد "إيمري" لوسائل الإعلام 2:23 دقيقة بيانيتش وأرتور بين التألق والأفول 1:48 دقيقة رغم تتويجه بلقب الكالتشو مستقبل ساري غامض