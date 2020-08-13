ماجر أسطورة خالدة في تاريخ دوري الأبطال August 13, 2020 20:12 1:37 دقيقة يعد أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر أول لاعب عربي يتوج بدوري أبطال أوروبا، لاعب بورتو آنذاك وضع بصمته في النهائي بهدف بالكعب أصبح يحمل اسم "على طريقة ماجر" في قواميس كرة القدم العالمية تقارير إخبارية رابح ماجر دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة لايبزيغ يصنع التاريخ ويتأهل إلى نصف النهائي 1:37 دقيقة ماجر أسطورة خالدة في تاريخ دوري الأبطال 0:42 دقيقة بعثة فريق برشلونة تصل إلى لشبونة 9:09 دقيقة سيتيين: ستكون مباراة متكافئة للغاية 0:29 دقيقة إيكامبي: "لا مجال لارتكاب الأخطاء" 0:33 دقيقة ليون يواصل تحضيراته لمواجهة مانشستر سيتي 0:46 دقيقة السلوفيني سكومينا يدير مباراة برشلونة وبايرن 0:30 دقيقة الدرع الخيرية دون حضور جماهيري 0:33 دقيقة تايسون يقرر تأجيل العودة إلى حلبة الملاكمة 2:29 دقيقة تأثير مميز لرياض محرز في أداء الـ"ستي"