ليون ينتزع فوزاً ثميناً من لايبزيغ من قبل beIN SPORTS October 2, 2019 23:50 3:18 دقيقة انتزع أولمبيك ليون الفرنسي فوزاً ثميناً من مضيفه لايبزيغ الألماني بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة لحساب دوري أبطال أوروبا. وسجّل الهولندي ممفيس ديباي (11) ومارتن تيريير (65) هدفي المباراة.ورفع ليون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف زينيت سان بطرسبرغ الروسي بفارق الأهداف في حين تجمّد رصيد لايبزيغ عند 3 نقاط في المركز الثالث. الملخصات ليون لايبزيغ -آخر الفيديوهات 2:12 دقيقة كلوب: "علينا تعلم الدرس" 1:16 دقيقة ساديو مانيه يتحدّث عن فريقه السابق 1:16 دقيقة صلاح: "الفوز في دوري الأبطال لا يكون سهلاً" 3:18 دقيقة ليون ينتزع فوزاً ثميناً من لايبزيغ 1:40 دقيقة لاوتارو مارتينيز: "عملنا بجد" 3:47 دقيقة زينيت يُكرم وفادة بنفيكا 4:53 دقيقة أياكس يُطيح بفالنسيا في معقله 4:02 دقيقة تشيلسي يظفر بالفوز على أرض مستضيفه ليل 1:46 دقيقة سواريز: "هذه صعوبة مباريات دوري أبطال أوروبا" 5:01 دقيقة محمد صلاح ينقذ ليفربول من "زوبعة" سالزبورغ