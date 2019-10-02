

وسجّل الهولندي ممفيس ديباي (11) ومارتن تيريير (65) هدفي المباراة.

ورفع ليون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف زينيت سان بطرسبرغ الروسي بفارق الأهداف في حين تجمّد رصيد لايبزيغ عند 3 نقاط في المركز الثالث.

