وانتزع ليون الفرنسي تعادلاً بشق النفس من ضيفه لايبزيغ، بعدما كان الأخير حسم الصدارة لصالحه في وقت سابق، فيما خرج زينيت سان بطرسبورغ الروسي خالي الوفاض بعد خسارته أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي 3-0.

ورفع لايبزيغ رصيده في صدارة المجموعة إلى 11 نقطة، أمام وصيفه ليون مع ثماني نقاط وبنفيكا البرتغالي الثالث مع سبع نقاط والذي سيتابع مشواره القاري في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، فيما يقبع زينيت سان بطرسبورغ رابعاً بنفس عدد النقاط.

في ليون، قلب الفريق الضيف تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى تعادل بطعم الفوز.

تقدم لايبزيغ بعد تسع دقائق من صافرة البداية بعدما احتكم حكم اللقاء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في آي آر" لاحتساب ركلة جزاء بعد خطأ من حارس ليون البرتغالي أنتوني لوبيز على الدنماركي يوسف بولسن، ترجمها السويدي إميل فورسبرغ إلى هدف، مسجلاً هدفه الثالث في المسابقة القارية هذا الموسم.

واعتقد لايبزيغ انه وجه ضربة موجعة لآمال ليون في التأهل بمضاعفة النتيجة عبر ركلة جزاء ثانية بعد خطأ على لاعب وسطه الفرنسي كريستوفر نكونكو داخل المنطقة، فلم يتردد الحكم في الإعلان عنها، مع المهاجم تيمو فرنر هذه المرة كمنفذ ناجح (33)، في ثالث أهدافه الأوروبية هذا الموسم.

وانتفض صاحب الأرض في الشوط الثاني فقلص الفارق بعد تسديدة بينية من حسام عوار (50)، قبل أن يدرك التعادل بفضل مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي (82)، رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف أوروبية هذا الموسم، وليهدي فريقه بطاقة دور ثمن النهائي للمرة الـ 11 منذ موسم 2003-2004.

وبدوره، حقق بنفيكا فوزاً كاسحاً على زينيت 3-0 ضمن بفضله العبور إلى "يوروبا ليغ".

افتتح الفريق الضيف التسجيل عبر الأرجنتيني فرانكو سيرفي (47)، وأضاف الهدف الثاني المهاجم البرتغالي لويس ميغيل أفونسو فرنانديز (58 من ركلة جزاء).

وجاء الهدف الثالث عبر النيران الصديقة بعدما حول المهاجم الإيراني ساردار أزمون الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (79).

ولعب زينيت بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 56 بعد طرد لاعبه البرازيلي دوغلاس سانتوس.

وتأهل بنفيكا إلى اليوربا ليغ بفضل الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بينه وبين زينيت الذي يملك 7 نقاط لكنه احتل المرتبة الأخيرة.