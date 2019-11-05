وألحق ليون بضيفه بنفيكا خسارته الثالثة هذا الموسم في المسابقة القارية معززا آماله بالتأهل إلى الدور المقبل.

افتتح رجال المدرب رودي غارسيا في الدقيقة الرابعة من صافرة البداية بفضل الدنماركي يواكيم أندرسن، فيما أضاف الهولندي المهاجم ممفيس ديباي الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من حسام عوار (33)، مسجلاً هدفه الرابع في أربع مباريات في المسابقة القارية.

وقلص بنفيكا النتيجة عبر البديل السويسري حارس سيفيروفيتش بعدما روض الكرة بصدره وسدد بيساره (76)، مسجلا هدفه الثاني في المسابقة الاوروبية.

وأعاد ليون توسيع الفارق بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة يسارية من البوركينابي برتران تراوري (89).

وتصدر لايبزيغ المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط من أربع مباريات بفارق نقطتين عن ليون الثاني (7 نقاط)، واحتل زينيت بطرسبورغ المركز الثالث 4 نقاط ثم بنفيكا رابعاً بـ3 نقاط.